شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية السعودية في اسطنبول: نتابع كشف ملابسات إختفاء "جمال خاشقجي" والان مع التفاصيل

علقت القنصلية السعودية في اسطنبول، اليوم الخميس، على ما تداولته وسائل الإعلام بشأن اختفاء جمال خاشقجي. وأضافت القنصلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "تتابع القنصلية العامة ماورد في وسائل الإعلام عن اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي". وتابعت "بعد خروجه من مبنى القنصلية". وأكدت أنها "تقوم بإجراءات المتابعة بالتنسيق مع السلطات المحلية التركية الشقيقة لكشف ملابسات إختفائه".

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