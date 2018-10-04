شكرا لقرائتكم صور.. وقف التعدي على 250 ألف م2 من الأراضي البيضاء في البرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أوقفت بلدية البرك اليوم تعديات على مساحة 250 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء ، بعد أن قام عدد من المواطنين المتعدين على الأراضي بعمل عقوم ترابية.

وأوضحت البلدية أن الآليات قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعدي على الفور.



عادة سيئة وراء انسداد معدتي طفلتين بأبها



أغذية تمنحك تأثير الفياغرا



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.