شكرا لقرائتكم جولة “المواطن” تكشف تلاعب الصيدليات البيطرية بالأسعار بلا رقابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت جولة لـ “متابعات الخليج 365” تلاعب بعض الأطباء البيطريين بأسعار الأدوية البيطرية في مركز القوز بمحافظة القنفذة، مستغلين عدم وجود تسعيرة على المنتج وهو ما يساعد العديد منهم على وضع تسعيرة كما يريد دون شرط أو قيد.

و”متابعات الخليج 365” بدورها قامت بشراء منتج مبيد حشري من صيدليتين في نفس المركز ووجدت اختلاف السعر من صيدلية إلى أخرى رغم أن المنتج واحد.

وحين طلب محرر “متابعات الخليج 365” الفاتورة كإثبات للشراء بالسعر الذي تم البيع به قدم له المختص فاتورة مكتوبة بشكل يدوي لا تحمل اسم المحل كمخالفة واضحة وصريحة للأنظمة المعمول بها.

وطالب مربو المواشي الجهات ذات العلاقة إلى تكثيف الرقابة على الصيدليات البيطرية مع وضع تسعيرة لجميع الأدوية والمستحضرات التي تباع فيها.



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