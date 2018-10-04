شكرا لقرائتكم فيديو.. أسبوع ممطر على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق واسعة من المملكة الأسبوع المقبل.

وقالت الأرصاد إن هذه الحالة متوقع أن تصل إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات منطقتي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها يمتد تأثيرها إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

كما تستمر الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الغربية للمملكة.



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