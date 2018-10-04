الان تتابع وظائف لحملة الدبلوم بمستشفى الملك فهد التخصصي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدمام- الخليج 365: أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي فى الدمام عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات. وقالت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام. ولمزيد من التفاصيل في الرابط أدناه :

https://careers.kfsh.med.sa/ar/job-search-results

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