الان تتابع تفاصيل الوظائف في تعليم المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة - الخليج 365:

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة عن توفر وظائف بمسمى حارس وزوجته لمدارس البنات بمدارس المدينة المنورة ووظائف أخرى بمسميات حارس وزوجته، حارس، سائق، مستخدم بالمحافظات التابعة لها وهي الحناكية، خيبر، بدر، وادي الفرع.

وتهيب الإدارة بمن يرغب في التعيين على هذه الوظائف من حملة الشهادة الثانوية فما دونها التقديم على هذه الوظائف الكترونياً من خلال موقع الإدارة الرسمي على الرابط التالي :

http://www.madinaedu.gov.sa

وذلك لمدة عشرة أيام ابتداءً من يوم الأحد : 27 / 1 / 1440 هـ مع أهمية تحري الدقة في تعبئة البيانات حيث سيتم استبعاد الطلبات الغير مستوفية الشروط المعلنة.