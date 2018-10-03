شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء: ضبط متهم هدد موظف شركة اتصالات بسلاح ناري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) ألقت الدوريات الأمنية بالأحساء القبض على متهم قام بتهديد أحد موظفي شركة اتصالات بأحد المجمعات التجارية باستخدام سلاح ناري (مسدس)، قبل فراره من الموقع بمركبة، وضبطت بحوزته 76 قرص كبتاجون.

ألقت الدوريات الأمنية بالأحساء القبض على متهم قام بتهديد أحد موظفي شركة اتصالات بأحد المجمعات التجارية باستخدام سلاح ناري (مسدس)، قبل فراره من الموقع بمركبة، وضبطت بحوزته 76 قرص كبتاجون.

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