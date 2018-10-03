شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: القبض على متهم مارس التفحيط وهدد رجال الأمن بسلاح أبيض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) ألقت الدوريات الأمنية بالرياض على متهم بحي الوشم أثناء قيامه بممارسة التفحيط اتضح أنه سبق التعميم عن سرقتها، وذلك بعد أن حاول الفرار من الدوريات الأمنية وتهديدهم بسلاح أبيض.

ألقت الدوريات الأمنية بالرياض على متهم بحي الوشم أثناء قيامه بممارسة التفحيط اتضح أنه سبق التعميم عن سرقتها، وذلك بعد أن حاول الفرار من الدوريات الأمنية وتهديدهم بسلاح أبيض.

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