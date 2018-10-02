الان تتابع الدفاع المدني: عمليات تبريد للمحولات المحترقة في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قام الدفاع المدني بمدينة الرياض بعمل إجراءات فنية في عملية الإطفاء للمحولات التي احترقت أمس بحي النفل بالرياض، تمثلت في التأكد من فصل تيار الضغط العالي من الموقع لتحقيق درجة أمان لعملية الإخماد، كما تم العمل على خفض درجة الحرارة المنبعثة بما يحقق درجة أمان لدخول رجال الإطفاء للموقع.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض في بيان لها أنه جرى ضمن الإجراءات الفنية تبريد وعزل لشعلة الحريق، تلى ذلك تبريد مستمر لخزانات الزيت لخفض درجة الحرارة فيها إلى ما دون درجة الاحتراق علما بأن درجة الحرارة المتوقعة للزيت نتيجة الحريق وصلت إلى أرقام عالية جداً يخشى معها من معاودة الحريق مما تطلب الأمر استمرار أعمال التبريد.

وكانت غرفة التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقت بلاغاً الساعة 15:00 من مساء أمس، حول نشوب حريق بمحطة لتحويل الطاقة الكهربائية بحي النفل ليتم فورا مباشرة البلاغ من قبل فرق الدفاع المدني، حيث اتضح أن الحريق شمل محوّلين سعة 500 كيلو فولت، ويحتوي المحول الواحد علي 125000 لتر من الزيت.