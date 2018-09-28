الان تتابع حالة الطقس: أمطار مصحوبة بزخات البرد في «5» مناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مواتية لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية والمصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وشمال غرب المملكة قد تهطل منها أمطار متفرقة .

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على منطقة الحدود الشمالية.

ويستمر الطقس رطب على السواحل الغربية والشرقية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.