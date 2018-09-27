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شكرا لقرائتكم تحذير أحمر لأهالي منطقة مكة: أمطار وغبار يعوق الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تحذيراً من تواجد سحب رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على عدة أنحاء من منطقة مكة المكرمة.
وقال الإنذار المبكر التابع للهيئة إن هذه الحالة سوف تمتد حتى العاشرة ليلاً وتشمل جدة خاصة ذهبان – ثول والأجزاء المجاورة كما تشمل الطائف – هدي الشام – الهدا – بني يزيد – الزيمة – مدركة – رهاط – الكامل – تمتد إلى مكة المكرمة والأجزاء المجاورة.
كما توقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تصحب بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول مع رياح نشطة مثيرة للأتربة على الرنيقة والأجزاء المجاورة.
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