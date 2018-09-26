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شكرا لقرائتكم أمير مكة ونائبه يستقبلان قائد قوة الأمن الخاصة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - عبدالله السعيد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , في مقر الإمارة بجدة اليوم , قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة المُعين حديثا اللواء ركن فهد الحربي.
وهنأ الأمير خالد الفيصل , والأمير عبدالله بن بندر, اللواء ركن الحربي , بمناسبة تعيينه , سائلين - الله - له التوفيق في مهام عمله.
فيما أعرب قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة , عن شكره وتقديره , لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه , مؤكداً أنه سيبذل المزيد من الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات.
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