شكرا لقرائتكم أمير مكة ونائبه يستقبلان قائد قوة الأمن الخاصة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , في مقر الإمارة بجدة اليوم , قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة المُعين حديثا اللواء ركن فهد الحربي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل , والأمير عبدالله بن بندر, اللواء ركن الحربي , بمناسبة تعيينه , سائلين - الله - له التوفيق في مهام عمله.

فيما أعرب قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة , عن شكره وتقديره , لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه , مؤكداً أنه سيبذل المزيد من الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات.

Your browser does not support the video tag.