شكرا لقرائتكم توصيلات منزلية تتسبب في حريق وتنقل 4 حالات للمستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - أخلت فرق الإنقاذ 7 اشخاص نقل منهم طفلين ومسنة وعاملة منزلية عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، لتلقي العلاج بعد تعرضهم لحالات اختناق نتيجة الادخنة المتصاعدة في ارجاء إحدى الفلل شمال محافظة جدة .

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن التحقيقات الأولية في حادث الحريق ، كشفت عن أن التوصيلات الكهربائية كانت خلف وقوع الحادث ، إما لقلة جودتها أو التحميل الزائد عليها ولا تزال التحقيقات في الحادث قائمة ، وأضاف أنه مزامنة مع أعمال الإنقاذ باشرت فرق الإطفاء اخماد الحريق في صالة بمدخل المبنى وعملت على طرد الأدخنة عن طريق المعدات الفنية وتهوية الموقع ، لافتاً إلى أن مثل تلك الحوادث عندما تقع خاصة في أوقات متأخرة من الليل تشكل خطورة بالغة ، ويهيب بالجميع بتوخي الحذر والتأكد من جودة التوصيلات الكهربائية وعدم تحميلها فوق طاقتها وتوفير متطلبات السلامة مثل كاشف الدخان و طفايات الحريق لتوقي الحوادث ونتائجها المؤلمة على الجميع .

Your browser does not support the video tag.