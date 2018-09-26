توصيلات منزلية تتسبب في حريق وتنقل 4 حالات للمستشفى

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الرياض - عبدالله السعيد - أخلت فرق الإنقاذ 7 اشخاص نقل منهم طفلين ومسنة وعاملة منزلية عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، لتلقي العلاج بعد تعرضهم لحالات اختناق نتيجة الادخنة المتصاعدة في ارجاء إحدى الفلل شمال محافظة جدة . وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن التحقيقات الأولية في حادث الحريق ، كشفت عن أن التوصيلات الكهربائية كانت خلف وقوع الحادث ، إما لقلة جودتها أو التحميل الزائد عليها ولا تزال التحقيقات في الحادث قائمة ، وأضاف أنه مزامنة مع أعمال الإنقاذ باشرت فرق الإطفاء اخماد الحريق في صالة بمدخل المبنى وعملت على طرد الأدخنة عن طريق المعدات الفنية وتهوية الموقع ، لافتاً إلى أن مثل تلك الحوادث عندما تقع خاصة في أوقات متأخرة من الليل تشكل خطورة بالغة ، ويهيب بالجميع بتوخي الحذر والتأكد من جودة التوصيلات الكهربائية وعدم تحميلها فوق طاقتها وتوفير متطلبات السلامة مثل كاشف الدخان و طفايات الحريق لتوقي الحوادث ونتائجها المؤلمة على الجميع . Your browser does not support the video tag.

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