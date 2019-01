شكرا لقرائتكم «بلدية بدر» تغلق مطعماً بسبب لحوم فاسدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - صادرت بلدية محافظة بدر كميات من اللحوم تم ضبطها بأحد المطاعم , والمخزنة بطريقة سيئة ، جاء ذلك ضمن الجولات الرقابية بقسم صحة البيئة ببلدية بدر حيث تم ضبط مطبخ مخالف للاشتراطات الصحية يحتوي على لحوم مجهولة المصدر ومحفوظة بشكل سيء وتظهر عليها علامات التلف والفساد ، على ذلك تم تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات بحقه و إغلاق المطبخ ومصادرة اللحوم الفاسدة.

