السعودية | محمد أبونيان: اليوم الوطني تحول إلى رمز تجتمع حوله جهود وطاقات وإبداعات أبناء الوطن

الرياض - عبدالله السعيد - في أجواء من الفرحة والابتهاج، احتفل منسوبي شركة "أكوا باور" بالعاصمة الرياض باليوم الوطني الثامن والثمانين، حيث تبادل مسؤولو الشركة وجميع منسوبي الشركة بالمملكة العربية السعودية التهاني والتبريكات احتفاءً بالذكرى المجيدة.

وبهذه المناسبة، قال محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، " أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (رعاه الله) وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله) والشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا".

وقال أبونيان، "تأتينا ذكرى توحيد المملكة تحت راية المجد والعز كل عام لنجدد معها العزم والهمة على مواصلة مسيرة النجاح والعطاء التي بدأها الملك المؤسس (طيب الله ثراه) قبل ما يزيد عن مئة عام، شهدت خلالها المملكة ملحمة بناء وإنجاز ونمو يُضرب بها المثل، وتضع المملكة في القلب من العالم ريادةً وتقدماً على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية".

وأضاف أبونيان أن الاحتفالات التي عمت أرجاء البلاد احتفاءً بهذه المناسبة المجيدة خير برهان على أن اليوم الوطني صار رمزاً وطنياً تجتمع حوله جهود وطاقات وإبداعات أبناء الوطن لدفع مسيرة النمو والبناء والتقدم، في سباق مع الزمن لإنجاز برامج طموحة ومشاريع عملاقة في إطار رؤية شاملة ومستدامة رسمتها القيادة الرشيدة لترسيخ وتأكيد مكانة المملكة كقلب العالم".

وأكد أبونيان على أن "أكوا بارو" عازمة على مواصلة التزاماتها تجاه المشاركة الفعالة في مسيرة البناء والتقدم والتنمية المستدامة بالمملكة من خلال تلبية تطلعات واحتياجات قطاعي تحلية المياه وتوليد الكهرباء داخل المملكة، إلى جانب تعزيز قاعدة الاستثمارات السعودية في الخارج، وبما يواءم أهداف وغايات الرؤية السعودية 2030."

من جانبه، أعرب ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة "أكوا باور" عن خالص تهانيه وتبريكاته لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم، منوهاً إلى أن الاحتفالات التي شهدها اليوم الوطني بمشاركة الجميع، مواطنين ومقيمين، خير رسالة تعكس المكانة التي تشغلها المملكة في قلوب الجميع، مؤكداً أن المشاعر الصادقة التي احتفت بهذا اليوم تعد حافزاً قوياً تدفع لمواصلة رحلة البناء والعطاء التي بدأها المللك المؤسس (طيب الله ثراه) وسار على دربها أبنائه والشعب السعودي كله من بعده.

