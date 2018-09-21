شكرا لقرائتكم الترفيه تقدم عرضًا جويًّا عالميًّا يضيء سماء الخبر في يوم الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة، تشهد الواجهة البحرية لمدينة الخبر احتفالية الاستعراضات الجوية العالمية، والتي ستضيء السماء ابتهاجًا بالصرح الشامخ الذي بناه قادة البلاد، ومن المنتظر أن تحلق في سماء مدينة الخبر يوم الأحد الثالث والعشرين من سبتمبر الحالي، 6 طائرات يقودها طيارون محترفون، ضمن فريقين من أفضل الفرق الجوية في العالم.

وتقدم الفرق الجوية العالمية استعراضات وتشكيلات مدهشة، منها رسم بالدخان، وإظهار ألوان علم المملكة، والتي تنطلق في فترة ما بعد الظهيرة. وتشهد الفترة المسائية لاحتفالات اليوم الوطني، إطلاق عروض المفرقعات الإلكترونية. كما سيشهد جمهور الفعالية تقديم الفرق الجوية العالمية، عروضًا جديدة ستنفذ لأول مرة.

وفي السياق، سيشهد مواطنو الخبر سماء الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة، مهارات احترافية تتمثل بالوقوف على أجنحة الطائرات، مع تقديم الفرق العالمية حركات بهلوانية استعراضية مدهشة. وسيشهد العرض كذلك إطلاق الألعاب النارية بين أجنحة الطائرات، في عرض يخطف الأنفاس، وذلك ضمن عمل مدمج يضفي الإثارة والتشويق على الأجواء الاحتفالية.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه، أعلنت عن حزمة من الفعاليات التي ستقام في مختلف مناطق المملكة؛ احتفالًا باليوم الوطني الـ88، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الحالي.

هذا ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة اليوم الوطني (هنا)، ‏ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي ‏[email protected]‏، أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة ‏للأجهزة الذكية من خلال الرابط ‏(هنا)،‎‏ للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في ‏الروزنامة.‏



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