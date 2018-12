شكرا لقرائتكم مدير جامعة الشمالية :قريباً مدرسة لقيادة السيدات ومركزاً لرواد الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - أكد مدير جامعة الحدود الشمالية أ.د .سعيد آل عمر أمس في حوار مفتوح مع طلاب وطالبات الجامعة على مسرح كلية التربية والآداب في عرعر، أن الجامعة بالتعاون مع شركة تطوير بوزارة التعليم تعمل على توفير مدرسة لتعليم قيادة السيارات للسيدات وذلك وفقاً للمواصفات العالمية ، كما أنشأت الجامعة مركزاً لرواد الأعمال ومقره في كلية إدارة الأعمال لدعم الراغبين من الطلاب في ممارسة أعمالهم ومشاريعهم التجارية الخاصة ، مبيناً بأن 30% من طلاب كلية إدارة الأعمال حصلوا على دعم مالي ويمارسون بالفعال أعمالهم الخاصة بالمنطقة .

وأشار في إجابته على الطلاب والطالبات بأن الجامعة قامت بتوفير الخدمات الطلابية مثل السكن المناسب والمواصلات ، إضافة إلى وجبات غذائية مخفضة ،وتطوير مطاعم الجامعة ، داعياً الطلبة إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية و فرق الجوالة والأندية المختلفة التي تحصل كل عام على جوائز وشهادات تقدير من عدد من الجهات في المملكة.

وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التواصل المباشر بين الطلبة وإدارة الجامعة للاستماع إلى ما لديهم من آراء ومقترحات ووجهات نظر دون حواجز حتى يشعر كل طالب بأنه قريب من إدارة جامعته وأنها تستمع إلى طموحاته وتطلعاته ، والعمل على تلبية حاجات الطلاب والاستماع إلى ملاحظاتهم ،منوهاً بأن الجامعة تمكنت بفضل الله عز وجل ، ثم بفضل جهود ودعم حكومتنا الرشيدة من توفير جميع الخدمات اللازمة للطلاب والطالبات كي تعينهم على دراستهم في بيئة أكاديمية محفزة ، من أجل تحقيق الأهداف والطموحات التي تسعى الجامعة إليها ، وبدأت تجني الجامعة ثمارها وحققت عدد من الإنجازات نتيجة تضافر الجهود .

كما ذكر د. آل عمر أن الجامعة وفرت لطلابها التدريب المناسب في الداخل والخارج ، إضافة إلى استقبال الجامعة كل عام ما بين 10-15 من مبتعثيها بعد حصولهم على درجة الدكتوراه ، و أكد أن الجامعة حريصة كل الحرص على تسليم مكافآت الطلبة في موعدها قبل استلامه لراتبه هو شخصياً وعميد شؤون الطلاب المسؤول عن المكافآت ، مشدداً على أن ذلك محط اهتمامه ويحظى بمتابعته الشخصية منذ تكليفه بإدارة الجامعة عام 1432هـ .

يذكر أن اللقاء تم نقله عبر تقنية البث المرئي (الفيديو كونفرنس) إلى فروع الجامعة برفحاء وطريف والعويقيلة بشطريها الطلاب والطالبات .

