انت الان تتابع "حنان العرفج" لـ"الخليج 365": سأقود غدًا سيارتي بنفسي .. وأشجع النساء لمواجهة حالات الطوارئ والظروف الصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تغمرني السعادة جدًا بالقرار وفخورة لمشاركتي فيه

أكدت رئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالدمام، حنان عبدالله العرفج، أن أول رحلة ستقوم بها غدًا الأحد بدء تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة إنفاذًا للأمر الملكي الصادر في المحرم الماضي، ستكون إلى مقر عملها في الصباح الباكر.

وتوجهت "العرفج" في حديثها لـ"الخليج 365"، "بجزيل الشكر والتقدير لقيادتنا الحكيمة لسماحها بقيادة المرأة"، موضحة أن قيادة المرأة واستقلاليتها في التنقل تعد من أهم مقومات تمكينها للقيام بأدوارها المختلفة في المجتمع، ابتداءً من احتياجاتها الشخصية ومسؤوليات العائلة، وانتهاءً بمشاركتها في سوق العمل وخدمة الوطن.

وبيّنت أنه سيكون لها أثر إيجابي كبير على المجتمع والاقتصاد، مضيفة: "تغمرني السعادة جدًا بهذا القرار، وفخورة لكوني من المشاركات فيه".

وختمت قائلة: "أشجع كل الفتيات والنساء على التدريب والحصول على رخص القيادة، حتى يتمكنّ من الاستقلال والحرية في التنقل من بدون الحاجة إلى الاعتماد على سائق، والذي كان يستقطع جزءًا كبيرًا من الدخل، وكي يتمكنّ كذلك من مواجهة حالات الطوارئ أو بعض الظروف الصعبة التي تتطلب قيادة السيارة والتصرف السريع".