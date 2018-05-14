القتل لزعيم عصابة بنوك جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة نفذ حكم القتل تعزيرا أمس في مواطن بمحافظة جدة شكل عصابة للسطو المسلح على البنوك وسلب المال منها وحيازة أسلحة دون ترخيص والاختلاء المحرم والنصب والاحتيال. وأوضحت وزارة الداخلية أن سلطات الأمن قبضت على جميل بن محمد عسيري، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بارتكاب جرائمه، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل تعزيرا وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.



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