اخبار السعوديه

أكد اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المدير العام للجوازات، أن ميزانية الدولة لهذا العام لها قيمة أخرى، إضافة إلى أنها الأكبر فيما سبقها، هي الاستقر.........

المزيد ...