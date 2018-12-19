اخبار السعوديه

رفع المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العامللبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، التهاني للقيادة الرشيدة بمنا.........
أميركا تجلي كل موظفي خارجيتها من سوريا خلال 24 ساعة
ذكر مسؤول أميركي، اليوم (الأربعاء)؛ أن الولايات المتحدة ستجلي كل موظفي وزارة الخارجية من سوريا خلال 24 ساعة، وذلك بعد إعلان البيت الأبيض عن بدء سحب ال.........
الجيش اليمني يتغلغل في صفوف الحوثيين ويقتنص مواقع جديدة بالجوف
تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم, من تحرير مواقع جديدة، بمنطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف شمال اليمن. ونقلت وكالة الأنباء ا.........
مشروعات ومبادرات.. السعودية تواصل دعمها لبسط الأمن والاستقرار بالأراضي اليمنية
وضع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من أولى اهتماماته إعادة الاستقرار في كل أنحاء الأراضي اليمنية لبسط الأمن على كل الأراضي اليمنية وذلك بد.........
روسيا تؤيد سحب القوات الأمريكية من سوريا وتؤكد: يفتح آفاقاً للتسوية
أيدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا مؤكدة أنه سيفتح آفاقاً للتسوية السياسية في هذا البلد. وفي هذا الخصوص.........
"المصلح": خروج المرأة للأسواق لا يحتاج إلى محرم
أكد المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالقصيم، الدكتور خالد المصلح، أن خروج المرأة للأسواق لا يحتاج إلى محرم، مشيرًا إلى أنه.........
"المقبل": ميزانية 2019 أكدت قوة ومتانة اقتصاد المملكة في ظل المتغيرات العالمية
رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو المل.........
نائب وزير التعليم: ميزانية الخير خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية 2030
قال نائب وزير التعليم، الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، إن ميزانية السعودية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد.........
ليلة السبت المُقبل هي الأطول خلال العام الحالي.. بها يبدأ الشتاء
أكدَ الباحث الفلكي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو فريق سديم الفلكي، ملهم بن محمد هندي؛ أن ليلة السبت المُقبل ستكون هي أطول الليالي خلال .........
اللواء اليحيى: ميزانية هذا العام تثبت مكانة السعودية على خارطة الاقتصاد العالمي
أكد اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المدير العام للجوازات، أن ميزانية الدولة لهذا العام لها قيمة أخرى، إضافة إلى أنها الأكبر فيما سبقها، هي الاستقر.........
غلطة سراي يدخل في منافسة مع الاتحاد لنيل صفقة أوديو ايغالوا
ذكرت وسائل إعلام تركية أن نادي غلطة سراي التركي تقدم بعرض رسمي قاطعًا الطريق على عرض نادي الاتحاد السعودي لنيل صفقة مهاجم تشانغتشون ياتاي الصيني النيج.........
واقعة غريبة.. صيني أدمن شم رائحة جواربه فتعرض لوعكة صحية خطيرة
في واقعة غريبة وقعت تفاصيلها في الصين تعرض رجل هناك إلى وعكة صحية حادة أدت إلى دخوله المستشفى، بسبب عدوى فطرية في الرئتين، وكان سببها عادة شم رائحة جو.........
تونس.. الإطاحة بتنظيم إرهابي يحاول شن هجمات
اعتقلت وزارة الداخلية التونسية، اليوم (الأربعاء)، أعضاء تنظيم إرهابي، كان يخطط لشن هجمات تستهدف مقرات أمنية بمحافظة سيدي بوزيد الواقعة في غرب البلاد. .........
رداً على إعلان "ترامب" هزيمة "داعش".. وزير بريطاني: تهديده قائم بقوة
اعتبر وزير بوزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخطئ في قوله إن تنظيم داعش في سوريا قد هُزم"، وذلك في وقت أعلن.........
اللواء آل كاسي يرفع شكره للقيادة على تعزيته بوفاة والده
رفع مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير، اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي، نيابة عن إخوانه وجميع افراد أسرته وقبيلته، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام خ.........
شاهد.. "العميد" بطلاً لدورة جامعة كلارك الأمريكية بقيادة "مالك معاذ"
اختُتمت يوم أمس بطولة ولاية جورجيا لكرة القدم التي نظمتها المنظمة السعودية بجامعة كلارك أتلانتا الأمريكية، وذلك بتتويج فريق العميد بعد تغلبه على فريق .........
عن انسحاب واشنطن من سوريا.. سيناتور أميركي: يضعف جهود مواجهة إيران
اعتبر السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، أن قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا خطأ. وقال "جراهام" في بيان نقلته "رويترز": "إن ا.........
"مرور البدائع" يطيح بجانٍ صدم آخر وتركه ينزف حتى فارق الحياة
أحال مرور القصيم اليوم، أوراق مواطن اصطدم بآخر أول من أمس بأحد الشوارع الرئيسية بالبدائع، وهرب من موقع الحادث دون إسعافه تاركاً إياه ينزف حتى فارق الح.........
الصليب الأحمر: طرفا النزاع في اليمن تبادلا أسماء 16 ألف معتقل
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم (الأربعاء)، أن الطرفين المتحاربين في اليمن تَبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يُعتقد أنهم معتقلون،.........
مشروع قرار بريطاني لمجلس الأمن لحماية الهدنة في اليمن
أبلغ وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت البرلمان اليوم (الأربعاء) بأن بلاده ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لحماية الهدنة في اليمن؛ ليجري التص.........