اخبار الخليج

اخبار السعوديه

المفتي العام للسعودية: الميزانية الجديدة مبشرة بالخير للوطن والمواطن

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المفتي العام للسعودية: الميزانية الجديدة مبشرة بالخير للوطن والمواطن

رفع المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العامللبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، التهاني للقيادة الرشيدة بمنا.........

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اخبار السعوديه

مشروعات ومبادرات.. السعودية تواصل دعمها لبسط الأمن والاستقرار بالأراضي اليمنية

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مشروعات ومبادرات.. السعودية تواصل دعمها لبسط الأمن والاستقرار بالأراضي اليمنية

وضع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من أولى اهتماماته إعادة الاستقرار في كل أنحاء الأراضي اليمنية لبسط الأمن على كل الأراضي اليمنية وذلك بد.........

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اخبار السعوديه

"المقبل": ميزانية 2019 أكدت قوة ومتانة اقتصاد المملكة في ظل المتغيرات العالمية

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"المقبل": ميزانية 2019 أكدت قوة ومتانة اقتصاد المملكة في ظل المتغيرات العالمية

رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو المل.........

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اخبار السعوديه

اللواء اليحيى: ميزانية هذا العام تثبت مكانة السعودية على خارطة الاقتصاد العالمي

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اللواء اليحيى: ميزانية هذا العام تثبت مكانة السعودية على خارطة الاقتصاد العالمي

أكد اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المدير العام للجوازات، أن ميزانية الدولة لهذا العام لها قيمة أخرى، إضافة إلى أنها الأكبر فيما سبقها، هي الاستقر.........

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اخبار السعوديه

شاهد.. "العميد" بطلاً لدورة جامعة كلارك الأمريكية بقيادة "مالك معاذ"

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شاهد.. "العميد" بطلاً لدورة جامعة كلارك الأمريكية بقيادة "مالك معاذ"

اختُتمت يوم أمس بطولة ولاية جورجيا لكرة القدم التي نظمتها المنظمة السعودية بجامعة كلارك أتلانتا الأمريكية، وذلك بتتويج فريق العميد بعد تغلبه على فريق .........

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