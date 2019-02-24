الرئيس السوداني يستقبل نائب رئيس الوزراء

الخرطوم - قنا: استقبل فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان أمس، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» لأخيه فخامة رئيس جمهورية السودان الشقيقة، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب السودان دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية السودان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته للشعب القطري بالمزيد من الرفاهية والتقدم. وتم خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفي مقدمتها المجالات الدفاعية والعسكرية.

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