القوات الخاصة تخرج 114 قافز مظلي عمليات

الدوحة - الراية:

احتفلت القوات الخاصة المشتركة بتخريج دورة القفز المظلي رقم (١٤)، وذلك تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن عبدالله الفطيس المري قائد القوات الخاصة المشتركة وبحضور العقيد الركن جاسم علي العطية قائد القوات الخاصة المحمولة.

تم تخريج 114 قافز مظلي عمليات من الدورة التي استمرت ٥ أسابيع، وتم خلالها تدريب وإعداد القافزين نظرياً وعملياً من خلال المحاضرات النظرية والتدريبات الأرضية في الجناح الخاص بالقوات الخاصة المشتركة والتي تهدف إلى تمكين الطالب من اكتساب مهارة الثقة بالنفس في أشد الظروف وأن يكون قادرًا على النزول خلف خطوط العدو والمناورة واحتلال الموقع.

كما تدرب منسوبو الدورة على مبادئ القفز والإجراءات داخل الطائرة والإجراءات تحت المظلة والإجراءات عند النزول وقيادة المظلة والتحكم بها والسقطة العسكرية، حيث تم تنفيذ هذه التدريبات في 26 حصة نظرية و105 حصص عملية، كذلك تم تنفيذ عدد من الاختبارات للتأكد من الجاهزية للقفز بالمظلات، واختبارات التحكم بالمظلة، وإجراءات الطوارئ، والسقطة العسكرية، وتم تطبيق عدد (٥) قفزات نهارية لكل ضابط و (٤) قفزات نهارية لكل فرد بإجمالي عدد (٤٧٣) قفزة.