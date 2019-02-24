- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
الدوحة - الراية:
احتفلت القوات الخاصة المشتركة بتخريج دورة القفز المظلي رقم (١٤)، وذلك تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن عبدالله الفطيس المري قائد القوات الخاصة المشتركة وبحضور العقيد الركن جاسم علي العطية قائد القوات الخاصة المحمولة.
تم تخريج 114 قافز مظلي عمليات من الدورة التي استمرت ٥ أسابيع، وتم خلالها تدريب وإعداد القافزين نظرياً وعملياً من خلال المحاضرات النظرية والتدريبات الأرضية في الجناح الخاص بالقوات الخاصة المشتركة والتي تهدف إلى تمكين الطالب من اكتساب مهارة الثقة بالنفس في أشد الظروف وأن يكون قادرًا على النزول خلف خطوط العدو والمناورة واحتلال الموقع.
كما تدرب منسوبو الدورة على مبادئ القفز والإجراءات داخل الطائرة والإجراءات تحت المظلة والإجراءات عند النزول وقيادة المظلة والتحكم بها والسقطة العسكرية، حيث تم تنفيذ هذه التدريبات في 26 حصة نظرية و105 حصص عملية، كذلك تم تنفيذ عدد من الاختبارات للتأكد من الجاهزية للقفز بالمظلات، واختبارات التحكم بالمظلة، وإجراءات الطوارئ، والسقطة العسكرية، وتم تطبيق عدد (٥) قفزات نهارية لكل ضابط و (٤) قفزات نهارية لكل فرد بإجمالي عدد (٤٧٣) قفزة.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الخاصة تخرج 114 قافز مظلي عمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.