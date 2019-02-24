95 % من طلبة الشؤون الدولية قطريون

أكد الدكتور بكيل الزنداني رئيس قسم الشؤون الدولية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، أن عدد الطلاب المتقدمين للقسم يبلغ 500 طالب وطالبة وأن 95٪ من الطلاب والطالبات الدارسين بالقسم قطريون كاشفاً عن توجه القسم لطرح برنامج السياسات العامة وماجستير الدراسات الأمنية والدبلوماسية قريباً، وأن القسم يقوم بابتعاث طلاب قطريين إلى جامعات في الخارج، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا والدنمارك وهولندا، لمتابعة الدراسات في مختلف التخصصات، بهدف تنويع مصادر المعرفة، ولدى القسم 17 مبتعثا ومبتعثة.

وأكد د. الزنداني في حوار خاص لـ الراية عن قيام قسم الشؤون الدولية حاليا بتوضيح هوية البرامج لسوق العمل، مما سيعزز في فهم أكبر وأشمل لمخرجات القسم، وتحديد هوية تخصص السياسات والتخطيط والتنمية، مؤكدا أن إصدار الشهادة الجامعية سيكون محددا بصورة واضحة لهوية الخريج وتخصصه الرئيسي والدقيق، كما أكد أن إشكالات التسجيل في أسبوع الحذف والإضافة، هي في عدم اتباع الطلاب الإجراءات والخطوات والخطط الصحيحة في التسجيل للمقررات، منوها بدعم العمادة والجامعة في إعطاء درجات وظيفية جديدة سوف تساعد في حل هذه الإشكالية بشكل نهائي في الفصل الدراسي خريف 2019.

• حدثنا عن مشروع إعادة صياغة برامج وخطط القسم؟

- خلال العام الأكاديمي الحالي عمل القسم مع فريق وبعض المتخصصين على إنجاز الخطة المطلوبة من قبل إدارة جامعة قطر، وبالفعل تمكن قسم الشؤون الدولية من إنجازها وتسليمها إلى إدارة الجامعة، وهناك لجنة قامت بمسح ميداني والالتقاء بالطلاب والشركاء المحليين خارج الجامعة، وتم عرض الخطة عليهم ومتطلبات سوق العمل ومخرجات القسم، وكل هذه الإجراءات جاءت في إطار سعي القسم إلى تحديث وتطوير البرامج، وننتظر المراحل الأخيرة من الجامعة، لإرسال الخطة إلى محكمين دوليين لتحكيمها، وبالتالي سيقوم المحكمون بزيارة ميدانية إلى الجامعة لدراسة الخطة، ومن ثم نتوقع أن تبصر النور فور الانتهاء من هذه الإجراءات.

• ما هي البرامج الجديدة وتلك التي شملها التحديث والتطوير؟

- التطوير والتحديث شمل برنامجين وقدما صورة أوضح للمخرجات وهما برنامج الشؤون الدولية وتم تسميته ببرنامج العلاقات الدولية، وبرنامج السياسات والتخطيط والتنمية، وأضفنا إليهما برنامج السياسات العامة كبرنامج جديد، وهذه البرامج مكملة لبعضها ومتوازية وهي تنبع من مصدر واحد وهي فكرة العلوم السياسية والعلاقات الدولية وهي موجودة في كثير من الجامعات الكبرى وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية.

نقلة نوعية

• ما هي أبرز التغييرات التي جرت على البرنامجين؟

- حاولنا في الخطة الحديثة المزج بين الجانب الأكاديمي النظري والجانب التطبيقي في قسم الشؤون الدولية وأيضا عمل التوازن بين مقررات البرنامج ومتطلبات سوق العمل وإعداد الخريجين الذين سيتم استيعابهم في التخصصات المختلفة، وتحديث البرامج سوف يحدث نقلة نوعية لاسيما أنه لم تكن هناك أية تغييرات جذرية في البرامج منذ تأسيس القسم في العام 2006.

هوية البرامج

• يشتكي بعض الطلاب من هوية البرامج وعلاقتها بسوق العمل؟

- هذه نقطة مهمة جدا ونحن الآن نحاول بقدر كبير توضيح هوية البرامج لسوق العمل، وتوضيح الخطط للشركاء المحليين عن طريق الدراسات الميدانية والالتقاء بهذه المؤسسات عن طريق تنفيذ مشاريع أو ندوات ومحاضرات مشتركة، وهذا سيعزز فهما أكبر وأشمل لمخرجات القسم ببرامجه الثلاثة وتحديد هوية السياسات والتخطيط والتنمية، حتى إصدار الشهادة الجامعية ستكون محددة بحيث تكون هناك صورة واضحة لهوية الخريج وتخصصه الرئيسي والدقيق، إضافة إلى أن برنامج السياسات ليس مقتصرا فقط على المؤسسات ذات الطابع الرسمي وإنما أيضا في القطاع الخاص لارتباطه بالتنمية وخططها، واستراتيجيات البيئة وتحولاتها، وقضايا التلوث والتخطيط الاستراتيجي، والكوارث، وكلها قضايا تغطى بإقرار مقررات تشمل مواد الطاقة، والطاقة البديلة، والتنمية المستدامة، وهي التي ترسم الخطط التنموية، على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب المقررات التدريبية والزيارات الميدانية للطلاب، والعمل مع مؤسسات الدولة بقطاعيها العام والخاص خلال الفصل الدراسي مما يعكس فيها الطالب قدراته الإكاديمية ويمزجها بالتدريب الميداني.

ويبلغ عدد ساعات التدريب للطالب 128 ساعة تدريب، ويكون التقييم مشتركا بين القسم والمؤسسة مناصفة، وهذا يساعد على خلق علاقة مباشرة ما بين القسم الأكاديمي والمؤسسات التنفيذية في الدولة، بحيث لا يتخرج الطالب إلا إذا قام بالتدريب بعد اجتيازه 90 ساعة وما فوق.

• كم يبلغ عدد الطلاب ونسبة القطريين بالقسم؟

- الإقبال كبير جدا على القسم وأحيانا يصل إلى 500 طالب وطالبة، وعملية القبول تتم حسب لوائح كلية الآداب والعلوم والجامعة المنظمة للقبول، رسميا عدد الطلاب في حدود 1200 طالب وطالبة ونسبة القطريين 95%.

إشكالات التسجيل

• كيف تسعون لحل إشكالات التسجيل، في أسبوع الحذف والإضافة؟

- إشكالات التسجيل والإرشاد الأكاديمي ليست مرتبطة بالقسم فقط إنما بالكليات، والإشكالية الكبرى هي في عدم اتباع الطلاب الإجراءات والخطوات والخطط الصحيحة في التسجيل للمقررات التي يجب أن يسجلها الطالب في كل مرحلة دراسية، على سبيل المثال نجد أحيانا بعض الطلاب الذين لم يتجاوز عدد ساعاتهم 15-30 ساعة ويرغب في تسجيل مواد متقدمة وهذا لا يساعده على فتح مقرر جديد وأيضا قد تؤثر على معدله التراكمي في الجامعة بسبب أنه أخذ مقررات لا تتوافق مع المستوى الأساسي للخطة الدراسية وهذا بالتالي يسبب بعض الإشكالات في أسبوع الحذف والإضافة والذي يقوم القسم بحلها بدعم من عمادة الكلية والجامعة.

والجامعة والكلية مشكورة أعطت درجات وظيفية جديدة سوف تساعد في حل هذه الإشكالية بشكل نهائي في الفصل الدراسي خريف 2019.

دراسات أمنية

• ما هي تطلعاتكم المستقبلية بالنسبة للدراسات العليا؟

- نحن الآن بصدد تقديم برنامج ماجستير في الدراسات الأمنية والدبلوماسية إلى عمادة الكلية قريبا، والجامعة تشجع على فتح برامج الدراسات العليا وتقدم الدعم اللازم لهذه المبادرات والبرنامج يهدف إلى استيعاب خريجي قسم الشؤون الدولية الذين يرغبون بمواصلة مشوارهم التعليمي كما أنه يستوعب بعض المتقدمين من مؤسسات الدولة على رأسها وزارة الخارجية.

• ماذا بالنسبة للمنح البحثية؟

- هناك منح بحثية تقدم للطلاب بإشراف أعضاء هيئة التدريس ولدينا لجنة لدعم الطلاب وقد فاز القسم بـ 3 مشاريع ممولة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في السنوات الأخيرة، وحدثت ترقيات لبعض الزملاء الأساتذة إلى درجة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد وهذا يعد من الإنجازات البحثية للقسم.

• كيف يساهم القسم في زيادة عدد الأساتذة القطريين؟

- قسم الشؤون الدولية يعتبر من أكبر الأقسام بجامعة قطر وهو يقوم بابتعاث طلاب قطريين إلى جامعات في الخارج، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا والدنمارك وهولندا، لمتابعة الدراسات في مختلف التخصصات، بهدف تنويع مصادر المعرفة، ولدى القسم 17 مبتعثا ومبتعثة وهذا بلا شك يساهم في تأهيل وإعداد الطلاب القطريين لخوض مجال التعليم العالي في الجامعة.