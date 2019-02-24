تأخـر دليـل مسـارات الثانـويـة يربـك المـدارس

أكد عدد من مديري المدارس الثانوية لـ الراية أن المدارس تنتظر وصول التعميم الرسمي الخاص بالمسارات الثلاثة الجديدة للدراسة بالمرحلة الثانوية ـ علمي ـ أدبي ـ تكنولوجي والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من العام الدراسي المقبل والدليل الإرشادي لها وذلك حتى تكون كافة المعلومات المتعلقة بالمسارات مكتملة لديهم.

وأوضحوا أنهم اعتمدوا خلال الحملات التوعوية التي استهدفت طلبة الصف العاشر على المعلومات التي قدمها مسؤولو الوزارة لهم خلال الاجتماع الخاص بالمسارات، والذي تم إبلاغهم خلاله بانتظار تعديلات طفيفة على المسارات من حيث المواد الاختيارية وعدد حصص مواد المسار وأيضاً الدليل الإرشادي والتعميم الرسمي.

ورأى عدد من مديري المدارس أنه كان من الأفضل تأخير الحملات التوعوية الخاصة بالمسارات إلى ما بعد وصول الدليل الإرشادي والاطلاع عليه وعلى بنوده حتى تكون كافة المعلومات مكتملة. وأوضحوا أن هناك تساؤلات تطرح بخصوص التعديلات ونصاب الحصص في كل مادة وضوابط النقل من مسار لآخر وغيرها من الأمور التي لم تحسم بشكل واضح بالنسبة للمدارس. وأكدوا أن الدليل يعرف المدارس أيضاً بالشواغر والنصاب واحتياجات المدارس وأسس الاختيار والنقل بين المسارات، لافتين إلى أن هناك الكثير من المعلومات في الدليل المدارس بحاجة إليها. وتلتزم المدارس بحسب تعليمات مسؤولي الوزارة خلال الاجتماع بالعمل على تنفيذ خطة توعوية لطلبة الصف العاشر عن المسارات حتى الرابع عشر من مارس المقبل، على أن تقوم بعد هذا التاريخ بعمل مخطط بالمسارات المعتمدة لديها موزعة على الشعب وإعداد الطلاب ورفعها للوزارة ليتسنى لها توفير الدعم المطلوب من كوادر تعليمية ومصادر تعلم لكافة المسارات وفقاً لأعداد الطلاب قبل أبريل المقبل.

وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي أعلنت خلال اجتماع رسمي مع المدارس في يناير الماضي اعتمادها 3 مسارات تعليمية هي «المسار العلمي، والمسار الأدبي، والمسار التكنولوجي» لطلبة المرحلة الثانوية للصفين الحادي والثاني عشر اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2019/‏‏2020م.

هادي البريدي: الدليل يوفر المعلومات للمرشد

أكد الأستاذ هادي البريدي مدير مدرسة علي بن جاسم الثانوية للبنين أن المدرسة ملتزمة برفع المسارات التي اختارتها بناء على رغبات الطلاب وذلك بعد حصر رغبات الطلاب في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أن المسار لا يفتح في أي مدرسة لأقل من 15 طالباً. وقال: يمكن توجيه الطالب لمدرسة قريبة إذا لم يكتمل أعداد الطلاب اللازم لفتح المسار وذلك لأن العمل بخصوص المسارات تكاملي بين المدارس. وأوضح أن الدليل الإرشادي ينظم المسارات بشكل أفضل وإن كانت الأمور الخاصة بالمسارات واضحة للطلبة من حيث المواد الموجودة بكل مسار، لافتا إلى أن الدليل يتعلق بالعمل التنظيمي فقط وأنه لا يزال هناك وقت كاف لإرسال الدليل للمدارس. وقال: عرفنا الطلبة على المسارات عبر حملة توعوية بالمواد الإجبارية والمواد المشتركة والمواد الاختيارية ومتطلبات كل مسار والتخصصات والكليات التي يؤهل كل مسار طلبته للالتحاق بها. وأضاف: لا شك في أن الدليل يساهم في توفير المعلومة اللازمة للمرشد الأكاديمي كما أن المدارس بحاجة للدليل لأنه يحتوي على المواد المنظمة للمسارات. وتابع: الدليل لا بد أن يكون موجوداً ولكن لا يزال هناك وقت لإرساله للمدارس، لافتا إلى أن الاجتماع الخاص بالمسارات في الوزارة تضمن المعلومات اللازمة للطلبة.

د. صالح الإبراهيم: مرجع للطالب وولي الأمر والمدرسة

أكد د. صالح الإبراهيم مدير مدرسة الدوحة الثانوية للبنين أن الدليل الإرشادي يمثل مرجعاً للطالب وولي الأمر والمدرسة ويتضمن المسارات وآليات الانتقال من مسار لآخر وعدد الحصص موزعة على المواد ودور كل جهة متعلقة بالمسارات.

وأوضح أن المدرسة نظمت حملة للتوعية بالمسارات شارك فيها قسم الإرشاد الأكاديمي بالمدرسة بالتعاون مع قسم المهارات الحياتية وذلك تحت إشراف إدارة المدرسة وبحضور كل من النائبين الإداري والأكاديمي.

وقال: الطلبة استطاعوا التمييز بوضوح بين المسارات الثلاثة ومزايا كل واحد منها ومتطلباته وذلك على اثر الحملة التوعوية.

وأضاف: وفرنا رابطاً إلكترونياً لاختيار المسار وأرسلنا الرابط إلى أولياء الأمور والطلبة عبر الجوال، كما عقدنا اجتماعاً مع أولياء الأمور بهدف التعريف بالمسارات والكليات والتخصصات التي يؤهل لها كل مسار.

خلفان النعيمي: ننتظر التعديلات لتعميم المسارات

ونوه الأستاذ خلفان النعيمي مدير مدرسة دخان الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين أنه لم يتم تعميم المسارات حتى هذه اللحظة على الطلاب، معللاً بأنه قد يرد تعديل على جزئيات المسارات من قبل الوزارة.

وقال: تم طرح المعلومات التي أتيحت لنا بخصوص المسارات في الاجتماع على مجلس الآباء والأمناء من قبل إدارة المدرسة وتوضح الأمور اللازمة والكليات التي يؤهل كل مسار طلبته للالتحاق بها.

وأضاف: هناك تعديل منتظر ونحن من جانبنا مستمرون في حصر رغبات الطلاب ورفع تقرير بالمسارات في الموعد المحدد من قبل الوزارة أي قبل بداية أبريل المقبل.

وتابع: ننصح ولي الأمر باختيار المسار المناسب لقدرات الطالب وذلك في إطار مسؤوليتنا التربوية.

وأبان أن الدليل الإرشادي مهم لأنه يوضح طرق التعامل مع المسارات ومن ثم فالمدارس الثانوية بحاجة ماسة إليه حتى لا تكون الأمور ارتجالية وذلك لأنه يضم ضوابط المسارات.

وقال: ننتظر وصول الدليل الإرشادي وننتظر تعميم المسارات والأمور ستكون سهلة والميدان قادر على التعامل مع موضوع المسارات بحرفية تحقق أهداف الوزارة التعليمية.

جاسم المريخي:إجاباتنا على استفسارات أولياء الأمور غير قاطعة

أشار الأستاذ جاسم المريخي مدير مدرسة عبد الله بن علي المسند الثانوية للبنين أن المدرسة انتهت من حصر الطلبة الموزعين على المسارات، لافتاً إلى الالتزام برفع المسارات المعتمدة للمدرسة متضمنة أعداد الطلبة إلى الوزارة قبل بداية أبريل المقبل.

وقال: نظمنا محاضرات توعوية لطلبة الصف العاشر بالمسارات شارك بها خريجون قطريون، ونرتب حالياً لزيارة توعوية إضافية الأسبوع المقبل.

وأضاف: وزعنا نماذج خاصة بالمسارات على أولياء الأمور خلال الاجتماع معهم كما وزعنا نسخة من المسارات أيضاً على الطلبة.

وحول كفاية المعلومات الخاصة بالمسارات في حال تأخر وصول التعميم الرسمي الخاص بها والدليل الإرشادي إلى المدارس حتى الآن قال: المعلومات غير كافية طالما لم يصلنا تعميم المسارات أو الدليل الإرشادي ومن ثم فنحن في المدرسة نعمل في ضوء المعلومات التي قيلت لنا خلال الاجتماع مع قطاع الشؤون التعليمية بالوزارة.

وأضاف: نحن نطمح لإرسال الدليل الإرشادي مع التعميم لنعمل بشكل رسمي لتكون لدينا كافة المعلومات وتتوفر لدينا كافة الإجابات على الأسئلة التي تطرح بخصوص المسارات.

وتابع: عندما تطرح علينا أسئلة من قبل أولياء الأمور نرد بإجابات غير مؤكدة لأننا لم يصلنا الدليل الإرشادي بعد.

وأوضح أن هناك تساؤلات تطرح بخصوص التعديلات ونصاب الحصص في كل مادة وضوابط النقل من مسار لآخر وغيرها من الأمور التي لم تحسم بشكل واضح بالنسبة لنا.

وأكد أن الدليل يعرف المدارس أيضاً بالشواغر والنصاب واحتياجات المدارس وأسس الاختيار والنقل بين المسارات، لافتا إلى أن هناك الكثير من المعلومات في الدليل المدارس بحاجة إليها.

حمد العذبة:ضوابط النقل بين المسارات غامضة

أكد الأستاذ حمد العذبة مدير مدرسة السيلية الثانوية للبنين أن حصر رغبات الطلاب يتم من قبل المدرسة بعد أخذ رأي ولي الأمر والطالب، حيث يتم بناء على تلك الرغبات تحديد المسارات بالمدرسة ورفع كشوف بها إلى الجهة المختصة بالوزارة قبل بداية أبريل.

وقال: أفضل أن يصل الدليل الإرشادي مع المسارات حتى تكون المعلومات مكتملة لدى المدرسة وحتى يكون هناك إجابة على أي سؤال يطرح بخصوص المسارات، معبراً عن أمله في أن يصل المدارس قريباً.

ونوه بقيام المرشد الأكاديمي بحملة توعوية بالمسارات تحت إشراف إدارة المدرسة استهدفت جميع طلبة الصف العاشر.

وأوضح أن ضوابط النقل بين المسارات غير معروفة ووقت التغيير بين المسارات غير معروف ولا المدة اللازمة حيث لا يمكن للمدارس الاعتماد على الدليل الخاص بالمسارات القديمة، وأن هناك أسئلة بخصوص المسارات بدون إجابات لأن الدليل الإرشادي الخاص بالمسارات لم يصل إلى المدارس بعد.

وأشار إلى أن المدرسة في حال وصول تعديلات على المسارات يتم إشعار الطلاب بها، لافتاً إلى أنه كان من الأفضل تأخير الحملات التوعوية الخاصة بالطلاب إلى ما بعد وصول الدليل الإرشادي والاطلاع عليه وعلى بنوده.

ونوه بأن المسارات ستبدأ اعتباراً من العام المقبل وأن الطالب لم يبدأ في المسار بعد، ومن ثم فهناك وقت متاح أمام المدارس ووقت متاح أمام الطالب للتحويل.