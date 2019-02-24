مخـالـفــات مـروريــة فــي منطـقـة الأســـواق

كتب - إبراهيم صلاح:

انتقد عددٌ من المواطنين انتشار العشوائية المرورية في محيط منطقة الأسواق بشكل كبير ما يتطلب تكثيف التواجد المروري لرجال الشرطة، في ظل انتشار المخالفات والسلوكيات الخاطئة مؤخراً.

انتقلت الراية إلى محيط منطقة الأسواق لترصد حالة الفوضى المرورية نتيجة عدم التقيد بالعلامات المرورية الخاصة بمنع الوقوف والوقوف على جانبي الطريق والأرصفة غير المخصصة للانتظار، والتوقف في منتصف الشارع لتحميل الركاب إلى جانب السير عكس الاتجاه. ودعا المواطنون لتكثيف الدوريات المرورية لردع المخالفين وإعادة الانضباط المروري في تلك المنطقة خاصة في ساعات الذروة التي تشهد حالة من العشوائية والاختناقات المرورية. وأكدوا أهمية تفعيل الدور التوعوي بالحملات المختلفة في الشوارع والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وبيان الفوارق بين المخالفة وتأثيرها على المجتمع في انتشار الظواهر السلبية من ازدحام أو عرقلة لحركة السير.

ودعوا الجهات المختصة إلى إعداد إرشادات باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والأردية لرواد السوق، وتحذيرهم من الوقوف في الممنوع أياً كانت الأسباب. وأوضحوا اعتماد سيارات الأجرة والليموزين على ضرب القوانين المرورية عرض الحائط والتسبب في عرقلة حركة السير في منطقة الأسواق خاصةً خلال عملية التوقف المفاجئ على جانبي الطريق دون التأكد من خلوه والتسبب في حوادث مرورية أو خلق حالة من الزحام.