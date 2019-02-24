5000 زائر لـ «عنة الأدعم»

الدوحة الراية :

وصل عدد زوّار مخيم اللجنة الأولمبية القطرية «عنة الأدعم» الذي يُقام بالتعاون مع مشروع «العنة» التابع للهيئة العامة للسياحة في سيلين خلال الفترة من 11يناير وحتى 15 فبراير إلى 5 آلاف زائر بنسبة وصلت إلى 663 زائراً في الأسبوع الواحد، وشهدت بطولة الهوكي الشاطئية التي نُظمت يوم الجمعة 25 يناير أعلى معدل حضور وصل إلى 1060 زائراً، ثم بطولة الرجبي في الأول من يناير، 924 زائراً واليوم الدبلوماسي الذي أقيم يوم 15 فبراير الماضي وشهد حضور 760 زائراً من الدبلوماسيين ومُمثلي السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية العاملة في قطر وأسرهم.

ومن ناحية أخرى، قام محمد سعيد المسند مدير المخيم بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في بطولة «الأدعم» لكرة القدم الشاطئية التي أُقيمت عصر أمس الأول الجمعة، حيث حصل فريق الجزيرة على المركز الأول، وتلاه فريق سولت في المركز الثاني، ثم فريق الأدعم الذي جاء في المركز الثالث.