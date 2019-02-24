قطر تتطلع لمشاركة عالمية بالجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

نيويورك - قنا:

أكّد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس أنّ كافة الاستعدادات والأعمال التحضيرية اللازمة لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ140 والاجتماعات الأخرى المصاحبة لها في شهر أبريل المُقبل قد اكتملت، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال سعادته، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك على مدى يومين، إن دولة قطر تتطلع إلى مشاركات عالمية المُستوى من البرلمانات الوطنية الأعضاء وحتى غير الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي وأصحاب المصلحة الآخرين في أعمال الجمعية العامة في قطر التي استضافت هذا الحدث إيماناً منها بأهمية العمل الجماعي على مختلف المستويات والمؤسّسات.

وأضاف إن المشاركة في هذه الاجتماعات للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تظهر الالتزام بأهمية العمل البرلماني متعدد الأطراف وأهميته في وضع نظام للتعاون يضمن السلام والرخاء لشعوب العالم في زمن تضاعفت فيه الصراعات وولّدت أصنافاً غير مسبوقة من المعاناة وهزت ثقة الناس في قدرة المجتمع الدولي في أن يقدم الحلول.

وفي معرض حديثه عن أهمية جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في الأمم المتحدة تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف: استجابة برلمانية)، لفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن النقاش المثمر والقيم الذي جرى على مدى اليومين أظهر أن المُجتمع البرلماني الدولي، مع أصحاب المصلحة الآخرين، مدركين تماماً لأهمية النظام متعدد الأطراف، ولكنهم في ذات الوقت يتطلعون إلى التعرف على الوسائل التي يمكن بموجبها مواجهة التحديات التي تواجه هذا النظام وهي رسالة ملهمة يمكن أن نرجع بها جميعاً من هذا اللقاء إلى برلماناتنا.

وأكّد أن النقاش أظهر كذلك أن أي محاولات لإضعاف هذا النظام أو التشكيك في أهميته لن يتولد عنه إلا مزيد من عدم الاستقرار وعدم الثقة، حيث إن النظام متعدد الأطراف هو العلاج الوحيد للمشاكل الدولية التي يواجهها العالم اليوم، مشدداً على أهمية التمسك بالأجندة متعددة الأطراف وإعادة الالتزام بها، مع وجوب تطوير تلك الأجندة والدفع بها إلى الأمام.

القيادة العالمية

واستعرض سعادته بعض الاعتبارات التي يجب الوقوف عندها في سياق هذا التطوير وتكمن في عدة نقاط تشمل ضرورة الالتزام بمبادئ القيادة العالمية والمسؤولية المُشتركة والعمل الجماعي، والتأكيد على أن النظام متعدد الأطراف يجب أن لا ينطوي على أي تهديد للسيادة أو المصالح الوطنية للدول الأعضاء، كما يجب عدم استغلال مؤسسات العمل متعدد الأطراف كمنابر للدول الكبرى للسعي للحصول على نفوذ لها مما يعمل على تقويض النظام بأكمله.

إصلاح حقيقي

كما أكّد في هذا السياق أيضاً على الحاجة إلى إصلاح حقيقي في النظام متعدد الأطراف على أن تظل الأمم المتحدة في صميم هذا النظام لمواجهة التحديات العالمية، مع الالتزام القوي بنظام يقوم على المبادئ والقواعد وضرورة وجود مؤسسات ومواثيق تعيد الحياة إلى الميثاق بحيث لا يكفي أن تكون هناك قوانين واتفاقيات دولية، رغم أهميتها، حيث إن العالم في حاجة أيضاً اليوم إلى أشكال جديدة من التعاون بين الدول ومع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

ولفت إلى الحاجة الماسة كذلك إلى علاقات وروابط أقوى مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين لإيجاد نظام متعدد الأطراف يتّصف بالمسؤولية.

وأكّد سعادة رئيس مجلس الشورى أن النجاح في هذا المسعى يفتح آمالاً كبيرة لإعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف والذي بدأ يتآكل وبدأ معه الناس يفقدون الثقة في المؤسسات السياسية الوطنية والدولية، مع ظهور نوع من القلق والتوتر وعدم اليقين في المستقبل وصعوبة التنبؤ به.

مشاركات قيمة

وأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في كلمته خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، بالمشاركات القيمة والمُساهمات التي جاءت من مُختلف المشاركين في جلسة الاستماع، وقال إنها مساهمات قيمة تصلح أن تكون أساساً جيداً للسير للأمام في طريق تعزيز العمل متعدد الأطراف وتطويره.

ونوّه سعادته بالعمل الكبير الذي تم إنجازه في جلسة الاستماع هذا العام، معرباً عن أمله بأن تصب مقرراتها في صالح العمل الجماعي متعدد الأطراف.

وأعرب عن شكره وشكر أعضاء مجلس الشورى بدولة قطر للأمانة العامة للأمم المتحدة ورئاسة الاتحاد البرلماني الدولي على تنظيم هذه الجلسة والإعداد الجيد لها.

حوكمة عالمية

وكانت جلسة الاستماع البرلمانية التي عقدت في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك قد اختتمت أعمالها أمس بعد مشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له.

وكانت الجلسة التي شارك فيها برلمانيون من كافة أنحاء العالم قد ناقشت التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات الوطنية في تحقيق (العمل الجماعي كحوكمة عالمية واحدة) في معالجة التحديات الناشئة حديثاً مثل مسائل التغير المناخي والمهاجرين واللاجئين والتنمية المستدامة ونزع الأسلحة النووية وأمور أخرى.

كما تمّ التركيز خلال جلسة الاستماع على جذب اهتمام البرلمانيين إلى مسائل التعددية في معالجة القضايا العالمية والظواهر الكونية والدعوة لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في حثّ حكوماتهم على إيلاء الأهمية للعمل الجماعي المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة كوسيلة فاعلة بدلاً عن المعالجات والإجراءات الفردية والثنائية والإقليمية.

حضر الجلسة الختامية سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشّورى.