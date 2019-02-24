قطر والكويت.. ارتباط مصيري لأبعد الحدود

القوات القطرية الباسلة لعبت دوراً بارزاً في تحرير الكويت

نثمن عالياً وساطة الدوحة لإعادة المنتخب الكويتي إلى المحافل الدولية

الأزمة الخليجية الشغل الشاغل للكويت لحماية مجلس التعاون من الانهيار

كتب - إبراهيم بدوي:

تنظّم سفارة دولة الكويت الشقيقة حفل استقبال في فندق الريتزكارلتون مساء غدٍ، احتفالاً بالذكرى الثامنة والخمسين لليوم الوطني للكويت والذكرى الثامنة والعشرين للتحرير. وأشاد سعادة السيد حفيظ محمد العجمي سفير الكويت لدى الدولة، في تصريحات صحفية، بالعلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة بين قطر والكويت وما بينهما من ارتباط، قال إنه مصيري إلى أبعد الحدود.

وأكد تطور التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، لا سيما قطاعات التجارة والاستثمار، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 2.8 مليار ريال قطري، وارتفع عدد الشركات الكويتية العاملة في قطر بنسبة 34% عام ٢٠١٨، مقارنة بالعام السابق، وتجاوزت الاستثمارات المشتركة 7 مليارات دولار في كلا البلدين.

ووصف لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال زيارة سموه الأخيرة للكويت، بالودي والأخوي.

وشدّد السفير العجمي على أن الاحتفالات الكويتية تُعد نبراساً سامياً على الصدور وتمثل الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال الكويت والاحتفال بعيد التحرير، حيث تؤكد المناسبتان استقلال دولة الكويت ووحدة وتضامن الشعب الكويتي في وجه التحديات المختلفة.

دور قطر

ونوّه بالدور القطري في تحرير الكويت، قائلاً: الكل في الكويت يتذكر بكل فخر معركة الخفجي التي قادتها القوات المسلحة القطرية الباسلة»، وأعرب في هذا الصدد عن اعتزازه بالتكاتف ووحدة المصير الذي شهدته الكويت في تلك الأيام العصيبة والتضحيات الكبيرة من قوات وجنود الأشقاء والأصدقاء لتحرير الكويت.

الأزمة الخليجية

وحول الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، قال :«علينا أن نستذكر كلمات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، حيث حذر من أن انهيار مجلس التعاون الخليجي سيكون انهياراً لآخر معاقل التعاون العربي، وعلينا أن نعي مخاطر التصعيد في الأزمة الخليجية». وأكد أن الكويت ليست طرفاً ثالثاً، بل طرف واحد بين الشقيقين هدفه إصلاح ذات البين.. مُضيفاً أن الأزمة الخليجية هي الشغل الشاغل لبلاده لحماية مجلس التعاون من التصدع والانهيار.

علاقات أصيلة

وعن مسار العلاقات القطرية الكويتية، أكد أن العلاقات متينة ومتجذرة وامتدادها كبير لأبعد الحدود وإقامتها تسبق سبعينيات القرن الماضي، أي قبل تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهناك ارتباط مصيري وأسري وفي العادات والتقاليد إلى أبعد الحدود.

وقال: العلاقات التاريخية أصيلة ومتجذرة بين قطر والكويت، والحديث عن العلاقات الثنائية واسع ورحب، وهي كالبحر المفتوح وخيرات هذا البحر لا يمكن حصرها.. علاقة الكويت بأهل قطر تعود إلى ما قبل القرن السادس عشر، وليس فقط في إطار العلاقات الرسمية كما هو معروف في العلاقات الدولية أو المصالح المتبادلة، حيث كانت قبلة القبائل والعوائل المؤسسة لدولة الكويت هي قطر وبالتحديد الزبارة، والتي كانت في ذلك الوقت عاصمة للصناعة والتجارة في منطقة الخليج العربي، وقد اكتسب فيها المؤسسون لدولة الكويت خبرات جديدة تتعلق بحياة البحر والتجارة والزراعة، وعلى امتداد خمسين إلى سبعين عاماً وفقاً للمؤرخين، كانت منارة لاكتساب العديد من الصناعات والحرف والعلوم».

اللجنة المشتركة

وتابع السفير الكويتي: منذ أن تأسس البلدان الشقيقان وهناك جهود متواصلة شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجال العسكري والأمني والتعليم والسياحة والفن، وتم تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 يونيو عام 2002م من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين تغطي كافة مناحي التعاون والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بين البلدين.

وجهات سياحية

وأكد السفير العجمي أن أهالي الكويت، يعتبرون قطر بلدهم الثاني، وقد رأينا دولة قطر تتصدر الوجهات السياحية لدى السائح الكويتي خاصة مع وجود كثير من الفعاليات أثناء المناسبات في الأماكن السياحية سواء مجمعات أو شواطئ أو الحي الثقافي كتارا، كما أن دولة الكويت تحتل مكانة كبيرة في قلوب القطريين، حيث يزور القطريون الكويت باعتبارها وجهة مثالية وقريبة جغرافياً وثقافياً إليهم، والكويت كانت دائماً وجهة مفضلة للقطريين فهم يسافرون إليها في الإجازات وأكثر الأنشطة التي يحرص عليها القطري لدى زيارته للكويت هي التسوق، حيث أصبحت الكويت من بين أهم الأسواق في المنطقة نظراً لتنوع منتجاتها وأسعارها، كما أن الكويت توفر كل ما يحتاجه السائح من ترفيه وبرامج عائلية وأجواء مناسبة وزيارة للأقارب، خصوصاً أنها قريبة جغرافياً من قطر، إضافة إلى القرب التاريخي والثقافي والحضاري.

استثمارات مشتركة

وحول علاقات التجارة والاستثمار، قال العجمي: فاقت الاستثمارات المشتركة 7 مليارات دولار في كل من القطاع العام والخاص في كلا البلدين، وقد شهد نمواً كبيراً في التبادل التجاري، حيث اتفقت غرفتا قطر والكويت على إنشاء مجلس أعمال مشترك، لتعزيز علاقات التعاون، وافتتاح مكتب تمثيلي للهيئة العامة للصناعة الكويتية بـ»غرفة قطر»، وإقامة معرض دائم للصناعات الكويتية في قطر، وإقامة معرض مشترك لمنتجات البلدين بدول مختلفة حول العالم، وتبادلت زيارات وفود رجال الأعمال، ومع نهاية عام 2018، شهد حجم التبادل التجاري مع الكويت نمواً بلغ نحو 2.8 مليار ريال قطري (نحو 770 مليون دولار) كما ارتفع عدد الشركات الكويتية العاملة في قطر بنسبة 34% خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017.

كأس آسيا

وأكد أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الأخيرة إلى دولة الكويت تعكس العلاقة الاستثنائية المتميزة بين البلدين قيادة وشعباً كما أنها تستند على الأصالة والتاريخ المشترك.

ونوّه بأن إهداء حضرة صاحب السمو أخاه سمو الشيخ صباح قميص المنتخب القطري لكرة القدم المتوج بكأس آسيا 2019، يعد لفتة كريمة من سموه لتؤكد على المنزلة الرفيعة والمكانة الاستثنائية لدولة الكويت في قلوب القطريين أميراً وحكومة وشعباً.

خليجي ٢٣

وأعرب عن اعتزازه بما وصفه بدور قطر الإيجابي فيما يتعلق بالإيقاف الدولي على الكرة الكويتية منذ أكتوبر 2015، ووساطة الدوحة من أجل إعادة المنتخب الكويتي «الأزرق» إلى المحافل الإقليمية والقارية والعالمية، وعلى موافقة دولة قطر على نقل «خليجي 23» للكويت، مؤكداً أن هذا الموقف «يجسد المعنى الحقيقي للتعاون والترابط بين الدول الخليجية».

طلاب الكويت

وقال إنّ هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم الأكاديمي والعسكري، حيث بلغ عدد المنتسبين للدورات والمنتسبين لكلية أحمد بن محمد من ضباط وطلبة (214)، بالإضافة إلى مشاركة مختلف قطاعات القوات العسكرية القطرية في التمارين المشتركة التي تقام في الكويت، وبالمثل تشارك القوات المسلحة الكويتية في التمارين التي تقام في دولة قطر الشقيقة.

وتابع: نسجل اعتزازنا بتواجد العديد من أبنائنا الكويتيين الذين يتلقون التعليم في مختلف المراحل التعليمية، خاصة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات والجامعات في قطر، كما نحث أبناءنا وبناتنا من كلا البلدين على الدراسة في البلد الآخر.

احتفالات مشتركة

وبشأن مشاركة البلدين في احتفالات بعضهما البعض ودلالة ذلك، قال السفير العجمي، «نحن في الكويت نكن كل الشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة على مشاركتها الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت سواء في الدوحة أو في الكويت والتي تضم العديد من الفعاليات الضخمة والمتميزة، والتي أقيمت تحت شعار «الكويت.. بلادنا الكويت» وهدية دولة قطر إلى دولة الكويت وشعبها «شعب واحد»، تعكس مدى تلاحم الشعوب الخليجية وتؤكد اللحمة بين أبناء الخليج، التي تجلت في مشاركة دولة قطر احتفالات دولة الكويت.