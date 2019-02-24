البشير يعيّن وزير الدفاع نائباً له وطاهر ايلا رئيساً للحكومة

الخرطوم - عادل صديق - وكالات

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استكمل الرئيس السوداني عمر البشير قراراته التي شملت إعلان الطوارئ وإرجاء تعديلات دستورية تسمح له بالترشح مجدداً للرئاسة بتعيين نائب أول له ورئيس للوزراء.

فقد عيّن البشير الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف نائباً أول له خلفاً لحليفه القديم بكري حسن صالح غداة إعلانه حالة الطوارئ في البلاد. وجاء التعيين بموجب مرسوم جمهوري أصدره البشير أمس، ليخلف ابن عوف، النائب الأول للرئيس سابقاً صالح الذي كان فريقاً أول بالجيش وسبق أن شغل عدة مناصب وزارية بينها الداخلية والدفاع. ويشغل عوض محمد أحمد ابن عوف منصب وزير الدفاع منذ عام 2015 وسبق له أن شغل مناصب نائب رئيس هيئة الأركان ومدير الاستخبارات العسكرية.

وقد أعاد البشير تعيينه أيضاً وزيراً للدفاع. وفي مرسوم آخر، عيّن الرئيس السوداني عمر البشير المشير محمد طاهر ايلا رئيساً للوزراء. وأصدر رئيس الجمهورية مرسوم تعيين ايلا، الذي كان الحاكم السابق لولاية الجزيرة الزراعية، في أحدث تغيير في مناصب عليا في السودان، بعد تعيين ابن عوف نائباً أول له. وكان البشير قد أصدر مساء الجمعة مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل حكومات الولايات وتكليف ولاة ولايات من العسكريين. وأصدر البشير مرسوماً جمهورياً بحل مجلس الوزراء القومي ومرسوماً جمهوري بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم. كما أصدر الرئيس السوداني مرسوماً جمهورياً آخر بتكليف كلٍ من فضل عبدالله فضل وزيراً لرئاسة الجمهورية وحامد محمد النور ممتاز وزيراً لديوان الحكم الاتحادي وأحمد سعد عمر وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء.

وكلف البشير فريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيراً للدفاع والدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية ومولانا محمد أحمد سالم وزيراً للعدل. وبالتزامن، قرر حزب المؤتمر الوطني الحاكم تأجيل مؤتمره العام الذي كان مقرراً في أبريل المقبل إلى أجل غير مسمى، وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أعلن الليلة قبل الماضية حل حكومة الوفاق الاتحادية وحكومات الولايات، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وتشكيل حكومة مهام جديدة بفريق عمل تنفيذي من “كفاءات وطنية مقتدرة لإنجاز تدابير اقتصادية محكمة لحين استكمال العملية الحوارية لوقتها الضروري، واستكمال ترتيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الإجماع والوفاق وتنفيذ الاستحقاقات اللازمة لذلك لتحقيق طموحات الشعب وأحلامه في النهضة والبناء والرفاهية”. كما أعلن الرئيس البشير، عن اتخاذ تدابير وقرارات لازمة تباعاً. يشار إلى أنه منذ إجازة توصيات الحوار الوطني في أكتوبر 2017 والتي استحدثت منصب رئيس الوزراء، شكل الرئيس البشير، حكومتين الأولى في مارس 2017 برئاسة النائب الأول للرئيس رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح، والثانية في سبتمبر 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي معتز موسي والتي تم حلها.