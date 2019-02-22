أنقرة - وكالات: قال خلوصي أكار وزير الدفاع التركي إن وجود تركيا شمالي سوريا موجه لضمان عودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن، وطي صفحة إرهاب تنظيم الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني “‏ي ب ك”‏. وأوضح أكار، خلال جولة تفقدية على الوحدات العسكرية في ولاية “‏هكاري”‏ جنوب شرق البلاد برفقة رئيس الأركان الجنرال يشار جولر، أن العمليات التركية تندرج في نطاق الحقوق الناشئة عن القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس. وشدد على استمرار تركيا في مكافحة الإرهاب بكل حزم وأن القوات المسلحة دائمة السهر على تحقيق السلام والأمن للدولة والمواطن. واستعرض مراحل الحرب على الإرهاب التي تجريها تركيا والعمليات الناجحة التي أجراها الجيش التركي في عمليتي ”درع الفرات” و ”غصن الزيتون” في سوريا. وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده تستضيف 3.5 مليون سوري على أراضيها.. وأضاف: عاد في السنوات الماضية 311 ألف سوري إلى بلادهم. إن هدفنا المقبل هو ضمان عودة باقي السوريين إلى مدنهم وقراهم بشكل آمن. ولهذا السبب نحن موجودون اليوم في عفرين وجرابلس والباب‏، ولهذا السبب أيضا نعمل على وضع حد لوجود تنظيم “ي ب ك”‏ في شرق الفرات.

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: وجودنا شمالي سوريا لتحقيق الأمن ودك معاقل الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.