120 مشاركاً في استعراضات وطن واحد

كتب - محمود الحكيم:

لا تزال الاستعدادات النهائيّة لأوبريت «وطن واحد» تجري على قدم وساق، استعداداً للعرض النهائي يوم الأحد ٢٤ فبراير الجاري على مسرح عبد العزيز ناصر، والتي تأتي ضمن فعالية «شعب واحد» من تنظيم المكتب الهندسي الخاص بسوق واقف، كمشاركة للإخوة بدولة الكويت الشقيقة في احتفالاتهم الوطنيّة.

الأوبريت من كلمات تيسير عبدالله، وعبدالرحيم الصديقي، وإخراج ناصر عبدالرضا، وغناء فهد الكبيسي، وعيسى الكبيسي، وأصيل هميم. ويخرجه على المسرح المخرج القطري ناصر عبد الرضا. وقد التقت [ فريق العمل للاطلاع على آخر تطوّراته.

تعبير عن محبتنا للكويت

في البداية قال الموسيقار مطر علي ملحن الأوبريت الغنائي ورئيس فعالية «شعب واحد» إن هذا العمل من الأعمال الضخمة التي نعبّر من خلالها عن حبنا لدولة الكويت الشقيقة ومدى اعتزازنا بها، فهي شقيقة الدم والتاريخ واللغة والعروبة والدين والجغرافيا والمصير الواحد. ومن هنا كان الاحتفاء بها، وقد عملت على تلحين هذا الأوبريت على أسس ورؤية فنيّة ترتكز على قيم وجمل التخت الشرقي، ومزجت فيها بين الفنون الكويتية والقطرية مزجاً يعكس روح المناسبة ومعاني التآخي والتلاحم والمحبة. وأشار مطر علي إلى أنه حرص على الربط بين الفن القطري والكويتي والمزج بينهما ليكون ذلك إشارة على مدى التلاحم بين الشعبين ويوصل رسالة التآخي التي يستبطنها هذا العمل.

وأوضح أنه ارتكز على بعض الأغاني الكويتيّة القديمة ذات الأثر الكبير في نفوس الخليجيين، ومزج الإيقاعات المتنوّعة التي يتميّز بها أهل الكويت مع الإيقاعات التي اشتهر بها أهل قطر ليكون العمل رمزاً للوحدة والأخوة.

وشكر الكواري المكتب الهندسي الخاص الذي نظم هذه الفعالية وأتاح لهم فرصة التعبير عن مشاعرهم الحميمة والجيّاشة بالمحبة لدولة الكويت.

محاكاة للأغاني الكويتية

ومن جانبه قال عبد الرحيم الصديقي مؤلف العمل، الأوبريت محاكاة للأغاني الكويتية القديمة، حيث ارتأينا أنا وأخي تيسير عبد الله المؤلف المشارك معي بالأوبريت أن نقدّم الأوبريت في شكل محاكاة لهذا الطابع الغنائي القديم.

وأضاف الصديقي لقد مزجت مع أخي تيسير عبد الله كلمات الأوبريت مزجاً متناغماً بعد أن وضعنا كافة الأفكار سوياً، منوهاً إلى أنهما قدما توليفة متنوّعة منها اللوحة الطفوليّة وومنها اللوحة الإنسانيّة ومنها محاكاة البحر، ومنها ما يعبّر عن المحبة بين الشعبين الشقيقين قطر والكويت. وأضاف: إن الكويت وقفت مع قطر كثيراً خلال الأزمة وكانت هناك الكثير من الومضات الرائعة التي رأيناها منهم وخاصة تلك الومضة التي صدرت من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حينما أمسك بالعلم القطري في لفتة كريمة منه وهو ما كان له أثر كبير بالنسبة لنا، ولذا ترجمنا رؤيتنا لهذا الموقف من خلال الأوبريت.

رؤية إخراجية معبّرة عن الأغاني

وبدوره قال ناصر عبد الرضا إنني أعمل على تقديم رؤية إخراجيّة من خلال هذ الأوبريت تعكس الألحان والكلمات الجميلة التي قدمها الموسيقار مطر علي وعبد الرحيم الصديقي وتيسير عبد الله، على المسرح من خلال الديكور والرقصات والملابس والاستعراضات المختلفة بمعاونة فريق العمل بشكل كامل. وأكد أنه وظف 120 شخصاً يشاركون في هذا الأوبريت لتقديم حالة محبة واحترام وتقدير وتهنئة لشعب الكويت الغالي علينا جميعاً. وأوضح أن العمل تطلب مجهوداً جباراً من فريق العمل لكي يخرج بالشكل النهائي اللائق باسم دولة قطر وبأن يكون هدية لدولة الكويت. وحول تجاربه في إخراج الأوبريتات قال لي تجارب كثيرة في هذا الصدد بدأتها من العام 2000 ولا أزال أقدّم في هذا الجانب وكان آخر ما قدمته أوبريت «يد واحدة» الذي عرض باليوم الوطني لدولتنا الحبيبة. وشكر ناصر عبد الرضا المسؤولين عن هذه الفعالية على الثقة التي أولوها له لإخراج هذا العمل، وأكد أن كل فناني قطر يد واحدة لرفع اسم قطر عالياً في المحافل الدوليّة.

تعبير عن التآخي بين الشعبين

وبدوره قال محمد الصايغ، مصمم الرقصات، اللوحات كلها تدل على الترابط والتكاتف بين الشعبين الشقيقين قطر والكويت، ولكن هناك لقطات متنوّعة تعرضها اللوحات فكانت اللوحة الأولى معبّرة عن أهل الحضر وبدأت بإيقاع الشابوري وهو نوع من أنواع فنون البحر الذي يستخدمه أهل الكويت ثم تتغيّر بعدها الموسيقى إلى صوت الفجري في قطر، لتتناغم في شكل رائع معبّرة عن قطر والكويت معاً، وتتنوّع اللوحة التي تليها وتتمازج فيها اللوحات الداخليّة ولذا دمجنا فيها القطري والكويتي والخليجي، من لوحاتها ما يستعرض ويستلهم روح الأغاني الكويتية القديمة ولكن بطابع قطري في مزيج ينبض بالتكامل والترابط وفي هذه اللوحة، وقد شارك في هذه اللوحة نحو 34 بالإضافة إلى أن اللوحة الأولى شارك فيها 33 شخصاً أيضاً، كما أننا قدمنا خلال اللوحات لوحة الدزة والسامري ودمجنا في بعض اللوحات بين لباس أهل البدو ولباس أهل الحضر والبطولة بحيث نجمع اللباس الخليجي بكافة أشكاله. وتابع الصايغ: ومن اللوحات التي قدمتها لوحة القروي وقدمنا فيها فن الفريسني أحد فنون البادية حيث قدمنا لوناً من ألوان البداوة وهي لوحة جميلة تعكس روح التآخي بين قطر والكويت. وأضاف الصايغ: وقدمنا لوحة للأطفال بالإضافة إلى لوحة العرضة ودمجنا فيها العرضة الكويتيّة مع العرضة القطرية ثم في نهاية اللوحات جمعناها كلها لوحة واحدة متناغمة توحي بمدى التلاحم بين الشعبين الشقيقين.