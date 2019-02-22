«هلا الكويت» على شاشة الريان حتى 26 الجاري

الدوحة - الراية:

انطلق على شاشة قناة الريان الفضائية أمس الخميس، برنامج «هلا الكويت» الذي يستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري، والمخصّص لمواكبة ونقل فرحة الأشقاء الكويتيين بيومهم الوطني، وأيضاً نقل فعاليات وفرحة أهل قطر بهذه المناسبة. البرنامج الذي يبث على الهواء مباشرة من الساعة الرابعة والنصف حتى الثامنة مساءً، يتضمّن نقل العديد من الفعاليات سواء من الدوحة، حيث خصّصت القناة استديو في سوق واقف، أو من الكويت التي يتواجد فيها فريق أعلامي كبير من قناة الريان تم إيفاده لهذا الغرض. ويُشارك المذيع والإعلامي الكويتي عبد المحسن البرقاوي، التقديم في برنامج «هلا الكويت» من خلال استديو الدوحة، في بادرة تؤكد من جديد على عمق الأواصر الأخوية بين الشعبيين الشقيقين بالإضافة إلى كونها مُبادرة تعكس روح التعاون الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية في قطر والكويت. ويتضمّن برنامج «هلا الكويت» نقلاً حياً ومُباشراً للعديد من الفعاليات التي تقام في سوق واقف، بالإضافة إلى الفعاليات التي تقام بدولة الكويت الشقيقة، كما يستضيف البرنامج عدداً من الشخصيات والضيوف المميزين من قطر ومن الكويت. وسيقوم برنامج «هلا الكويت» بنقل فعاليات سوق واقف التي خُصّصت لهذه المناسبة والتي تشتمل على الفرق الشعبية ومباراة لكرة القدم ستقام في سوق واقف بين منتخبي قدامى اللاعبين القطريين والكويتيين، وأيضاً تغطية ومتابعة لأوبريت «وطن واحد» الذي سيقدّم على خشبة مسرح عبد العزيز ناصر. ومن الكويت سيكون الاستديو المخصّص لبرنامج «هلا الكويت» مُخصصاً لمواكبة الفعاليات التي تقام هناك، حيث سيكون مراسلو قناة الريان الفضائية منتشرين في العديد من مواقع الاحتفالات في العاصمة الكويت لمواكبة فرح الأشقاء، كما سيستضيف البرنامج العديد من الشخصيات الكويتية الفاعلة والمؤثرة والتي كان لها حضور على الساحة الكويتية والخليجية والعربية في مختلف الميادين. وهذه السنة الثانية التي تواكب قناة الريان الفضائية فرحة الأشقاء في دولة الكويت، في بادرة تعبّر عن عمق مشاعر الأخوة والأواصر التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين، كما أنها تأتي كفرصة لزيادة التواصل الشعبي والإعلامي.