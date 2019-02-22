غزة- وكالات: دعا الحراك الشعبي الرافض للإجراءات الانتقامية ضد غزة الفلسطينيين للخروج في مسيرات حاشدة الأحد المقبل للمطالبة برحيل الرئيس محمود عباس. جاء ذلك خلال مُؤتمر صحفي نظّمه الحراك في غزة أمس وسط مُشاركة عشرات الشبان يحملون أعلام فلسطين، ولافتات تدعو لرحيل عباس. وقال المُتحدّث باسم الحراك محمد الوادية: “13 عاماً وأكثر ذاق فيها شعبنا وشبابنا على وجه التحديد مرارة القهرة والحرمان وانعدام الأمل. اعتلى فيها محمود عباس سدّة السلطة بعد انتخابات وعد بأن تكون دورية كل 4 سنوات وألا تزيد مرات الترشح عن اثنتين”. وأضاف الوادية: “ها هو يواصل الدورة الرابعة دون أن يسمح بإجراء انتخابات الرئاسة؛ بل حلَّ المجلس التشريعي في إجراء غير دستوري ليعرقل الوسيلة الوحيدة لملء الفراغ القانوني في حال شغور الموقع”. وبيّن أن عباس وضع القضاء الفلسطيني في جيبه لتكون السلطات الثلاث في قبضة رجل واحد؛ بما يعني سلطة مطلقة لا تجلب معها إلّا فساداً مطلقاً، وفق قوله. وتابع حديثه “لقد آن الأوان لمُحاسبة محمود عباس على جريمة الحنث باليمين؛ بعدما خالف أحكام الدستور، ولم يرعَ مصالح الشعب الفلسطينيّ.

كانت هذه تفاصيل خبر الحراك الشعبي يدعو لمسيرات الأحد للمطالبة برحيل عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.