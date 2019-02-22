معارضون: روسيا تمنع دخول الأغذية لمخيم الركبان

سوريا - وكالات:

قال مقيمون في مخيم الركبان للنازحين ومقاتلون معارضون، إن الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية أغلقوا طرق مرور الأغذية والسلع إلى مخيم الركبان للاجئين في سوريا في مسعى لإجبار آلاف السكان اليائسين على مغادرة المنطقة التي تتمتع بحماية أمريكية قرب قاعدة تديرها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقال سكان ومقاتلون معارضون إن الجيشين السوري والروسي أقاما نقاط تفتيش لمنع وصول التجار القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لإمداد المخيم بالطعام والوقود، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشدة وندرة السلع. وقال العقيد مهند الطلاع قائد فصيل مغاوير الثورة: “قطعوا طرق الإمداد ومنعوا التجار من إحضار المواد الغذائية إلى مخيم الركبان.

وتقع القاعدة الأمريكية على الطريق السريع بين دمشق وبغداد، الذي كان ذات يوم طريقًا رئيسيًا لدخول الأسلحة الإيرانية إلى سوريا. ويعيش عشرات الآلاف من النازحين السوريين في أراض كانت تخضع سابقا لسيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا بعد أن فروا من حملة قصف روسية عنيفة وتوافدوا على المنطقة الحدودية للاحتماء من الضربات الجوية. وفضل معظم سكان المخيم البقاء على العودة إلى ديارهم في أراض استعادها الجيش العام الماضي خشية الانتقام منهم أو تجنيدهم في الجيش.