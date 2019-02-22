العنابي يوجه رسائل لمنتخبات كوبا أمريكا

متابعة- عبدالناصر البار:

نشرت صحيفة جول كاراكول الكولومبية الناطقة باللغة لإسبانية تقريراً عن العنابي بطل القارة الآسيوية ومُشاركته في بطولة كوبا أمريكا يونيو القادم، بعدما أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية التي ضمت كلاً من الأرجنتين ثاني أكثر المنتخبات فوزاً باللقب 14 مرة، والباراجواي الفائز باللقب مرتين، وكولومبيا بطل 2001.

وقالت الصحيفة الكولومبية إن منتخب قطر صاحب التاج القاري الآسيوي يوجّه في رسائل غير مباشرة لمنتخبات قارة أمريكا الجنوبية بأن العنابي جاهز لمُواجهة أقوى المنتخبات في هذه المُنافسة العريقة، وأضافت الصحيفة إن المنتخب القطري سيضع خصومه في حالة تأهب بعد المُستوى الرائع الذي قدّمه.

ونقلت الصحيفة الكولومبية تصريحات لمدرب العنابي الإسباني فيليكس سانشيز التي قالت إنه يأمل في إعداد فريقه للوصول إلى «أفضل مستوياته» في بطولة كوبا أمريكا، وبما في ذلك مواجهة منتخب كولومبيا، وأضافت الصحيفة إن سانشيز يشعر بسعادة بالغة لمشاركة العنابي في بطولة كوبا أمريكا.