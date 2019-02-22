مورينيو يعود إلى شاشات beIN SPORTS

الدوحة- الراية:
يعود جوزيه مورينيو إلى قنوات beIN SPORTS، ليشارك في تغطية «الكلاسيكو» يوم 2 مارس المُقبل، والذي يمكن للمُشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مُتابعته مُباشرة حصرياً.
وسيكون المدرب السابق لكل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان وبورتو، ضمن نخبة من خبراء التحليل في أستوديوهات beIN SPORTS من أجل تغطية مميزة لـ»كلاسيكو» الدوري الإسباني المُرتقب بين فريقَي ريال مدريد وبرشلونة.
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