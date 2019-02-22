أملك 5 أبطال وأتلتيكو« صفر»

روما - رويترز:

كان كريستيانو رونالدو هدفاً لصيحات استهجان جماهير أتلتيكو مدريد خلال خسارة فريقه يوفنتوس 2-صفر أمام منافسه الإسباني في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن رد مهاجم ريال مدريد السابق كان سريعاً عندما أشار إليهم بعدد ألقابه في البطولة.

وأبلغ رونالدو الصحفيين بعد المباراة «أملك خمسة ألقاب في دوري الأبطال مقابل لا شيء لهذه الجماهير».

وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد رونالدو طيلة المباراة باستاد واندا متروبوليتانو، حيث أحرز أتلتيكو هدفين متأخرين من ثنائي دفاع أوروجواي خوسيه خيمنيز ودييجو جودين ليفوز 2-صفر قبل مباراة الإياب في تورينو في 12 مارس

وردّ رونالدو على الصيحات برفع رقم خمسة بأصابعه في إشارة إلى عدد ألقابه من بينها أربعة مع ريال مدريد وآخر مع مانشستر يونايتد.

وخسر أتلتيكو في النهائي 3 مرات من بينها مرتان أمام الريال.

سرقة منزل نجم ليفربول

لندن - رويترز:

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن منزل المهاجم السنغالي ساديو ماني تعرض للسرقة خلال مباراة فريقه ليفربول ضد بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أنه تمت سرقة ساعات وهواتف محمولة ومفاتيح سيارة من المنزل.

وتعادل ليفربول بدون أهداف مع بطل ألمانيا في أنفيلد.

ولم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل ماني البالغ عمره 26 عاماً للسرقة منذ انتقاله إلى ليفربول، إذ سبق اقتحامه خلال استضافة مباراة ضد ماريبور السلوفينيّ.

مؤسسة ميسي تدعم أطفال كينيا

برشلونة - د ب أ:

تبرعت مؤسسة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمبلغ 200 ألف يورو لمشروع مُشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لإنشاء مضخة مياه للشرب في كينيا من أجل تلبية احتياجات سكان منطقة نايبا وكذلك لتوزيع مواد غذائية على الأطفال.

وذكرت المؤسّسة في بيان لها: «المؤسسة ساهمت بمبلغ 200 ألف يورو في مشروع مُشترك مع يونيسيف لإنشاء مضخة مياه صالحة للشرب، كما ستوزّع مواد ومكملات غذائية».

ومن خلال هذه المُساهمة من مؤسسة ميسي، يستطيع 2068 شخصاً الحصول على الماء الصالح للشرب

إجهاد في عضلة نافاس

مدريد - د ب أ:

أكّد نادي أشبيلية الإسباني لكرة القدم أمس الخميس، أن خيسوس نافاس قائد الفريق لا يعاني من إصابة في العضلة الضامة لكن مشاركته في مباراة الفريق أمام مضيفه برشلونة غداً محل شك.

وخاض خيسوس مباراة الفريق أمام لاتسيو الإيطالي في مسابقة الدوري الأوروبي، ولكنه عانى من بعض الإجهاد في العضلة الضامة حسبما أكّد الطاقم الطبي للفريق.

وأثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أمس عدم وجود إصابة في العضلة الضامة، وأن ما يشعر به اللاعب من ألم ناتج عن الإجهاد العضلي فقط.

وأوضح النادي في بيانه: «سنتعامل مع الأمر بحذر ».

سان جيرمان يفسخ عقد ديارا

باريس - أ ف ب:

فسخ باريس سان جيرمان، متصدّر وبطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، العقد الذي يربطه مع لاعب الوسط الدولي السابق لاسانا ديارا قبل انتهائه بأربعة أشهر، حسب ما أعلن نادي العاصمة أمس.

وقال النادي في بيان مقتضب «توصل باريس سان جيرمان ولاسانا ديارا إلى اتفاق لفسخ العقد الذي كان يربطهما حتى 30 يونيو 2019 ويودّ شكر لاسانا على احترافيته طوال تواجده في صفوف النادي ويتمنّى له التوفيق في مشاريعه المستقبلية».

وانضمّ ديارا إلى سان جيرمان في يناير من العام الماضي بعقد ينتهي 30 يونيو.

وشارك ديارا في 15 مباراة الموسم الماضي، مقابل 4 مباريات الموسم الحالي.