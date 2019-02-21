باريس - د ب أ: ذكر مصدر قضائي في باريس أنه تم حبس حارس شخصي سابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، احتياطياً بعد إلغاء قرار الإفراج عنه بكفالة. ويخضع ألكسندر بينالا للتحقيق في اعتداء مزعوم على شابين في مظاهرة العام الماضي، بينما كان يرافق شرطة مكافحة الشغب رسمياً كمراقب. وتحولت الواقعة إلى أزمة سياسية كبيرة عندما تبين أن مكتب ماكرون كان على علم بتصرفات بينالا المزعومة ولكنه اكتفى بإيقافه من الخدمة في البداية لمدة 15 يومًا. وتمت إقالة بينالا بعد أن نشرت صحيفة «لوموند» القصة وظهرت مزاعم أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: حبس الحارس الشخصي السابق لماكرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.