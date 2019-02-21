ألمانيا تعارض إرسال الأسلحة للسعودية

برلين - وكالات:

ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس أن القرارات المستقبلية بشأن تسليم أسلحة للسعودية ستتوقف على كيفية تطور الأمور في اليمن.

وقال في مؤتمر صحفي “موقف الحكومة الألمانية هو أننا لا نسلم أي أسلحة للسعودية في الوقت الحالي وسوف نتخذ القرارات المستقبلية بناء على تطورات صراع اليمن وما إذا كان يتم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في محادثات السلام باستوكهولم”. من جانبها قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس، إن الحكومة لا ترى مبرراً للسماح بتصدير مزيد من السلاح إلى السعودية، التي تقود حرباً في اليمن، منذ مارس 2015. وذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أن لندن أبلغت برلين بأن الشركات البريطانية لن تتمكن من تنفيذ عقود سلاح “أوروبية” ضخمة مع السعودية؛ بسبب قرار ألمانيا منع تصدير السلاح للمملكة. وبرلين أعلنت، مطلع العام الماضي، وقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، وفي مقدمتها السعودية، ومتهمة بارتكاب انتهاكات. ثم عادت وأعلنت تعليق جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية؛ وذلك عقب مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، مطلع أكتوبر الماضي.