العــريفي يــروج لـ شـــــتاء طــنطــورة فـي الســعوديـة

الرياض - وكالات:

ظهر الداعية السعودي “محمد العريفي” في مدينة العلا، مروجاً لفعاليات مهرجان “شتاء طنطورة”، وذلك بعد نحو شهرين على انقطاعه وغيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي، واختفاء حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر “العريفي” في “مدائن صالح” التاريخية، متحدثاً عن فوائد السفر.

وقال الداعية البارز في مقطع الفيديو، إن “التغرب عن الأوطان في طلب العلا، له 5 فوائد: تفريج هم، اكتساب معيشة، علم، آداب وصحبة ماجد”.

وأضاف: “ومَن يعي التاريخ في صدره يضيف أعماراً إلى عمره، أي أن الذي يعرف التاريخ ويدرس أحوال الأمم السابقة كأنه عاش أعمارهم...”.

كما نشر حساب المهرجان صوراً للداعية السعودي وهو يتجوّل بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة.

جدير بالذكر أن “العريفي” لم يصدر أي توضيح حول سبب اختفاء حسابه عن “تويتر” أواخر شهر ديسمبر، علما بأن صفحته على موقع “فيسبوك” التي يتابعها أكثر من 24 مليون شخص، لا تزال متاحة، وآخر تدوينة له يعود تاريخها إلى 28 ديسمبر.