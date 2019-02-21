عباس: لن نستلم أموال الضرائب من إسرائيل منقوصة

رام الله - وكالات:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إنه لن يستلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل في حال اقتطاع أي مبالغ منها. وأعلن عباس، في افتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله “لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك إطلاقاً، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا أو لن نقبل استلام قرش واحد منهم”. وقرّر المجلس الوزاري المُصغّر للحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي خصم ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصّصات للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية. وتقدّر العائدات الضريبية التي تتحكم إسرائيل بصرفها للسلطة الفلسطينية بنحو مليار دولار سنوياً وتشكّل عاملاً حاسماً للموازنة الفلسطينية. وقال عباس: إن “قرار حكومة إسرائيل قرصنة أموالنا تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلال يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير صفقة العار”، في إشارة لصفقة القرن الأمريكية. وأضاف أن “هذا القرار مسمار في نعش اتفاق باريس الاقتصادي، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا وليس اتفاق باريس فقط”. وأكد عباس على استمرار السلطة الفلسطينية في الوفاء بما تدفعه من مخصّصات للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين “فأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لهم حتى يفهم الجميع أن الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدينا”. وحذرت فلسطين من خطورة القرار الإسرائيلي ومن الصمت الدولي أمام ممارسات إسرائيل وقرصنتها المتواصلة لموارد الشعب الفلسطيني وأمواله. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير رياض منصور المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير (غينيا الاستوائية)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة.