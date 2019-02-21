رئيس الوزراء يستقبل وزير الحالات الطارئة الأذربيجاني

الدوحة - قنا:
استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، سعادة السيد كمال الدين حيدروف وزير الحالات الطارئة بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.
جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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