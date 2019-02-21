البلدية والبيئة تطلق برنامجاً هندسياً تخصصياً

الدوحة الراية :

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية البرنامج الهندسي الفني التخصصي وذلك بهدف زيادة المعارف العلمية والتخصصية ورفع قدرات الموظفين في المجالات التطبيقية والاطلاع على كل ما هو جديد، من خلال طرح مواضيع حديثة متخصّصة للقطاعات الهندسية والإنشائية والتخطيطية والبنى التحتية، ورفع نسبة المعرفة لدى المهتمين من تلك القطاعات بالوزارة. وذلك في إطار الدور الهام الذي يقوم به مركز الدراسات البيئية والبلدية لتوفير التدريب المتخصص للقطاع الهندسي والفني بالوزارة وبشكل عام لكل ذوي الاختصاص بالدولة من شركاء الوزارة.

حيث نظم المركز ورشة عمل تحت عنوان «تكامل نمذجة معلومات المباني» وقدّم الورشة الخبير والأخصائي الهندسي الإسباني أوريون فيدال، حيث طرح في محاضرته كيفية الاستفادة القصوى من هذا البرنامج من خلال إدخال المعلومات وتكامل برنامج النمذجة وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية، ويقوم برنامج (BIM) نمذجة معلومات المباني بعملية تصميم وتشييد وتشغيل المباني باستخدام نظام متماسك موحّد بدلاً من استخدام مجموعات منفصلة من وثائق أو رسومات.

وأكد د. محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، أن الورشة تهدف لزيادة المعارف العلمية والتخصصية ورفع قدرات الموظفين في المجالات التطبيقية، من خلال طرح مواضيع حديثة متخصّصة للقطاعات الهندسية والإنشائية والتخطيطية والبنى التحتية، ورفع نسبة المعرفة لدى المهتمين من تلك القطاعات بالوزارة والاطلاع على كل ما هو جديد.

وأشار إلى أن نظام (BIM) يوفّر مزايا هامة بالنسبة لقطاع المقاولات وذلك لتحسين الإنتاجية وتعزيز الكفاءة في معظم عمليات البناء من حيث الوقت والتكلفة والجودة. كما يستفيد الملاك من نظام (BIM) حيث إنه يوفّر الأدوات اللازمة لإدارة وصيانة المباني خلال دورة حياتها.