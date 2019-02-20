كتبت - هناء صالح الترك:

نظمت كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، بالتعاون مع جامعة كولون للعلوم التطبيقيّة في ألمانيا فعالية علميّة بعنوان: «أسبوع الدوحة كولون للتنمية الدولية: الموارد الطبيعية والاستدامة»، تخلل الفعالية مؤتمر علمي لطلبة جامعة كولون مع طلاب جامعة قطر. كما تمّ تنظيم مؤتمر مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين وضيوف من شبكة السي ان ار دي من دول عديدة بالإضافة إلى عدة ورشات عمل لمناقشة تطوير المخرجات العلميّة وفرص التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وقال الدكتور راشد الكواري عميد كلية الآداب والعلوم بالجامعة: «أسبوع الدوحة كولون للتنمية الدولية: الموارد الطبيعية والاستدامة» تعتبر خُطوة أولى في طريق تعزيز التعاون المشترك مع جامعة كولون، وستسهم هذه الفعاليّة في تطوير مسودة تفاهم بين الأطراف من خلال عقد عدة ورشات عمل لمناقشة تطوير المخرجات العلميّة وفرص التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين في مجالات التعليم والبحث العلمي، وإبراز رؤية جامعة قطر في تعزيز ثقافة البحث في الدولة، يربط هذا التعاون الباحثين في جامعة قطر بأقرانهم في جامعة كولون والجامعات الإقليمية الأخرى كجامعة السلطان قابوس وجامعة الخرطوم وذلك من خلال تعرّف الباحثين والطلاب لاتجاهات بحثيّة جديدة في موضوع التنمية المستدامة حيث تمثل التنمية المستدامة طريقاً استراتيجياً لدولة قطر لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة عبر تحقيق الرؤية الوطنية 2030. كما تعدّ الاستدامة من الأولويات في الاستراتيجية الجديدة لجامعة قطر في الفترة ما بين 2018-2022 والتي ستحدّد لنا مسارات واضحة تمكننا من التميّز في التعليم والبحث العلمي والتطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعيّة.

إلى ذلك قالت الدكتورة عصمت زيدان الأستاذ المشارك في قسم الشؤون الدوليّة يعدّ هذا الحدث هو أول حدث ينطلق من العمل المشترك ويعد تعاونًا واعدًا طويلًا بين جامعة كولون وكلية الآداب والعلوم والذي يركز على التعليم والبحث المشتركين والمتعلقين بالتنمية المستدامة والموارد الطبيعية.

وقد حضر الفعالية البروفيسور جمال عبده، عميد كلية الهندسة في جامعة الخرطوم، والبروفيسور عابدين صالح، عضو مجلس إدارة اليونسكو، والدكتور طلال العوضي، رئيس قسم الجغرافيا في جامعة السلطان قابوس والأستاذ علي الدباغ، ممثل صندوق قطر للتنمية، بالإضافة إلى رئيس قسم الشؤون الدوليّة الدكتور بكيل الزنداني وعدد من الشخصيات البارزة.