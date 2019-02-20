الصحة تطلق خدمة لمرضى الحساسية والربو

الدوحة الراية :

أطلقت لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة خدمة جديدة لتزويد الجمهور بمعلومات عن أمراض الربو والحساسية ضمن التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية (صحة قطر). والذي تم تطويره باستخدام المعرفة والخبرات المشتركة لوزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الربو والحساسية على إدارة حالاتهم.

وقال السيد علي عبدالله الخاطر، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية والرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في مؤسسة حمد الطبية: إن حالات الربو والحساسية التي يتم التحكم فيها بطريقة غير كافية تؤدي إلى عدد كبير من زيارات قسم الطوارئ كل عام. وأشار إلى أن الخدمة الجديدة ليست بديلاً للمشورة الطبية أو العلاج، إلا أنها هامة لمساعدة أولئك الذين يعايشون هذه الظروف لإدارة صحتهم بشكل أفضل.

وأضاف: لا يوجد علاج للربو، ولكن من الممكن السيطرة على أعراضه باتباع طرق مختلفة تتضمن تجنب العوامل المحفّزة له ومراقبة الأعراض، وتناول أدوية المرض الموصى بها من الطبيب المختص، وبشكل ثابت، لمنع نوبات الربو، حيث يمثل الربو مشكلة صحية للمرضى تتداخل مع أنشطتهم اليومية ويمكن أن تكون مهددة للحياة. يحتاج معظم المرضى الذين يعانون من هذه الظروف إلى رعاية فردية ومستمرة لمساعدتهم على فهم إدارة الأمراض، والمحفزات، وإجراءات الإبطال، ومراقبة الأمراض، وكيفية استخدام الأدوية الموصوفة.

وأشار السيد علي الخاطر إلى أنه من خلال إتاحة المعلومات حول هذه الظروف للجمهور بشكل عام، وعلى وجه التحديد كيفية الحد من التعرض للمحفزات، فإننا نهدف إلى تحسين نوعية الحياة لأولئك الذين يعيشون مع أمراض الحساسية والربو، وغيرها من الاضطرابات المناعية الشائعة. مؤكداً أن الإدارة الاستباقية لهذه الشروط يمكن أن تساعد في الحد من الأعراض والاضطرابات التي يمكن أن تسببها.

واختتم السيد الخاطر تصريحه قائلاً: نأمل أن يتم استخدام الموارد المتوفرة في الخدمة الجديدة بشأن الحساسية والربو من قبل العائلة والأصدقاء وزملاء العمل من الأفراد الذين يعانون من هذه الظروف. إن زيادة الوعي العام بهذه الظروف، وتحديدا أعراضها ومحفزاتها، سيساعد على تحسين صحة ورفاهية من يعيشون مع الربو وغيره من الاضطرابات المناعية الشائعة.

تتضمن الخدمة معلومات أساسية عن أمراض الحساسية والربو، وغيرها من الاضطرابات المناعية الشائعة، وخيارات الإدارة والعلاج، واقتراح تدابير الوقاية، ونصائح لتجنب المسببات.