رئيس الوزراء يستقبل السفير الماليزي

الدوحة - قنا: استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس سعادة السيد أحمد فاضل بن شمس الدين سفير ماليزيا، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى معاليه خلال المقابلة، لسعادة السفير الماليزي التوفيق فيما سيُعهد له من مهام في المستقبل وللعلاقات بين البلدين المزيد من التقدم والرقي. من جانبه، أعرب السفير الماليزي عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أثناء فترة عمله.

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