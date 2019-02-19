مظاهرات غاضبة ضد زيارة ولي العهد السعودي للهند

نيودلهي - وكالات:

شارك حشد من الهنود أمس في مظاهرات ضد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى نيودلهي المقررة اليوم، وذلك بعد مظاهرات مماثلة استقبلت ابن سلمان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.ورفع المتظاهرون في نيودلهي صوراً لولي العهد السعودي ويداه ملطختان بالدماء وعبارات تنديد بسياساته وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وحرب اليمن.كما ندّد المشاركون في الاحتجاج بسوء تعامل السلطات السعودية مع العمالة الهندية الموجودة في مدن المملكة المختلفة. وكانت وسائل إعلام محلية في الهند قد أبرزت خلال الأشهر الماضية الأوضاع المعيشية الصعبة لمئات من العاملين الهنود في السعودية، لا سيما من يتعرضون لأذى مستمر، ويواجهون تهماً وأحكاماً بالسجن على خلفية قضايا تتعلق أساساً بقوانين الإقامة.

ودعا ناشطون إلى مظاهرات أخرى في شارع البرلمان في نيودلهي لرفض زيارة محمد بن سلمان إلى الهند.

وكانت الحكومة الباكستانية قد سعت لمنع مظاهرات الاحتجاج في البلاد على زيارة ابن سلمان، وسحبت تراخيص المسيرات ومنعت مؤتمراً صحفياً للقائمين عليها، ومع ذلك شارك الآلاف في المسيرات الاحتجاجية في مناطق عدة من باكستان.

ومن المنتظر أن يجري ابن سلمان لقاءات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويناقش مسألة النفط مع وزير النفط والغاز الطبيعي دارميندرا برادان.