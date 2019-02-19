البغدادي خلع العمامة وارتدى الجينز ويتجول في سوريا

بغداد - وكالات: خلع زعيم داعش أبو بكر البغدادي العمامة الإسلامية التي كان يرتديها وارتدى الجينز والملابس العصرية، حسبما كشفه مصدر أمني استخباراتي عراقي لموقع «روسيا اليوم»، أمس، وحسب المصدر ذاته، فإن زعيم التنظيم ما زال على قيد الحياة، وإنه داخل الأراضي السورية، وأوضح قائلاً: البغدادي تنقَّل خلال اليومين الماضيين في مناطق حدودية بين العراق وسوريا، وما عاد يخرج بموكب أو مع مجاميع مسلحة، بل برفقة بعض العناصر المُباشرين وغير المُباشرين (أي المنتشرين بين الناس). وبيَّن المصدر الاستخباراتي أن «خريطة تحرّكات البغدادي اكتملت لدى الاستخبارات العراقية وكذلك التحالف الدولي، ولم يعد بعيداً عن أنظارهم. وأشار المصدر إلى أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن زعيم داعش يتنقل باستمرار؛ خوفاً من استهدافه من قِبل الطيران الجوي». ودخلت قوة أمريكية سوريا لاعتقال البغدادي، حسبما ذكر مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى. وقال: إن القوة الأمريكية الخاصة عبَرت إلى داخل الأراضي السورية من خلال إقليم كردستان العراق، ترافقها وحدة مسلحة من قوات سوريا الديمقراطية. وذكر المسؤول العراقي أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد ورود معلومات تفيد بوجود أبو بكر البغدادي، داخل منطقة بمساحة تبلغ نحو 10 كيلومترات مربعة ضمن محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وتحديداً في ريف دير الزور بين الباغوز والمراشدة جنوباً والسفافنة غرباً، وصحراء البوكمال التي تتصل بالعراق شرقاً.