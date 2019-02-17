التنمية تطــرح وظائـف جـديـدة لحملـة الثانويــة

كتبت - منال عباس:

كشف مصدر خاص لـ الراية أن الوظائف التي ستطرحها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال الفترة المقبلة ستركز بشكل كبير على توظيف حملة الثانوية في عدد من الوظائف التي خصصت لهم وتناسب مؤهلاتهم، لافتاً أن هناك أعداداً كبيرة في قائمة الانتظار من حملة الشهادات الثانوية الذين ينتظرون ترشيحهم للوظائف المناسبة، وأوضح أن الوظائف الجديدة تشمل القطاعين الحكومي والمشترك وللباحثين عن عمل اختيار الوظائف التي تناسبهم وفقاً للآلية التي ستطرحها الوزارة، ونوه بأن الكتيبات الإرشادية المختلفة التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستعين المتقدمين للوظائف، وسترشدهم إلى فرص العمل المتاحة.

وشدد المصدر على أهمية انخراط خريجي الثانوية في الدورات التدريبية واكتساب مهارات اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الكمبيوتر وغيرها من المهارات التي تساهم في رفع قدرته على القيام بمهام الوظيفة التي يترشح لها، لافتاً إلى أن هناك شروطاً محددة يجب أن تتوفر في الباحثين عن عمل، وأن يتقبل الباحثون الوظائف المطروحة، منوهاً بأن هناك من يضعون شروطاً للوظيفة من حيث طبيعتها وقربها من مكان السكن ونوعية الدوام وغيرها من الشروط.

وأضاف أن برنامج الابتعاث الحكومي يعتبر فرصة ممتازة لخريجي الثانوية من أجل الحصول على مؤهلات علمية عالية الأمر الذي يساهم في توسيع دائرة خيارات وفرص التوظيف لهذه الفئة، لافتاً إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الابتعاث الحكومي، تواصل توعيتها ببرنامج الابتعاث الحكومي من حيث شروط القبول وآلية التقديم والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وقال إن الفئات المستهدفة من بينهم الطلاب القطريون من حملة الشهادة الثانوية العامة الذين يدرسون في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك لتعريفهم ببرنامج الابتعاث الحكومي من حيث شروط القبول في البرنامج، وآلية الابتعاث، والخطوات والمتطلبات اللازمة للتسجيل، بالإضافة إلى تعريف الطلاب ومنسقي المدارس بالاحتياجات المستقبلية من التخصصات وفرص العمل المتوفرة لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في دولة قطر.

وتعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال برامجها التوعوية على حث أولياء الامور والطلاب على استكمال دراستهم سواء كانت ثانوية أو إعدادية، خاصة في ظل حاجة سوق العمل إلى تخصصات مختلفة في جميع القطاعات سواء في القطاع الحكومي أو المشترك، كما توفر الدولة الدعم للمواطنين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي خاصة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتحرص على تعزيز الشراكة مع الجهات المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص من خلال تنفيذ لقاءات مع مديري ورؤساء تنفيذيين للموارد البشرية بالقطاعين تهدف إلي تمكين الشباب القطري من الحصول على الوظائف التي تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم العلمية.

وتسعى الوزارة لإيجاد الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل من خلال الوظائف الشاغرة أو المستحدثة كل عام للجهات أو من خلال الترشيح للوظائف، أما التوظيف فيكون من خلال الجهة نفسها، وتركز على عملية توجيه وإرشاد الباحثين عن عمل خاصة فيما يتعلق بالمفهوم الشائع حول التوظيف في القطاع الخاص لتصحيح الاعتقاد السائد بعد توفر الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، مقابل التركيز والرغبة للعمل في القطاع الحكومي، في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد أن التزمت جهات العمل بالعمل على وصول المواطن القطري لأعلى المناصب في كافة الشركات، ووفرت امتيازات الأرض والقرض كحق للمواطن الموظف في القطاع الخاص مثله مثل الموظف الحكومي، وقد بدأت الوزارة منذ خمس سنوات خطة طموحة لتأهيل القطريين لشغل وظائف الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص تولي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اهتماماً كبيراً بحملة الشهادة الثانوية حيث إنها تعتقد بإمكانية تطوير هذه الفئة ورفع قدراتهم العلمية والعملية من خلال البرامج التدريبية التي تطرحها الوزارة، والتنسيق المستمر مع وجهات العمل أيضاً في القطاع الخاص لتوفير وتسهيل متطلبات التطوير المستمر للموظف.