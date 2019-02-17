صاحب السمو يحضر الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ

ميونيخ - قنا: حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح أمس الجلسة الثانية من اليوم الثاني لانعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن، والتي تحدثت فيها دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر.

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